¿Manuela QM responde a rumores de embarazo?: Esto fue lo que publicó en redes

En las últimas semanas, el nombre de Manuela QM se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre un posible embarazo junto a su pareja, el cantante de reguetón Blessed. Las especulaciones surgieron a partir de comentarios de usuarios y figuras públicas, quienes aseguraban haber notado cambios físicos en la creadora de contenido.

la ola de comentarios, Manuela QM compartió un video en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta directa a los rumores que circulan sobre su vida personal.

¿De dónde surgieron los rumores de un posible embarazo?

Las especulaciones comenzaron luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y videos en los que algunos usuarios afirmaban notar una “barriguita” en la creadora de contenido. Estos comentarios se replicaron rápidamente, alimentando versiones sobre un supuesto embarazo.

El tema tomó mayor fuerza cuando Yina Calderón en plataformas digitales empezó a dar por hecho la información, a pesar de que no existía confirmación oficial por parte de Manuela QM ni de su entorno cercano.

¿Qué publicó Manuela QM en sus historias de Instagram?

En medio de los rumores, Manuela QM decidió compartir un video en sus historias de Instagram que llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes se le observa entrenando en el gimnasio, luciendo un cuerpo trabajado y un abdomen plano.

Durante el video, la creadora de contenido enfoca directamente su barriga, gesto que muchos usuarios interpretaron como una manera de desmentir las versiones que la señalaban de estar en estado de gestación. La grabación estuvo acompañada por la frase: “este año sí es ??? o no muchachas?”, mensaje que generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

Para muchos, esta publicación representa la primera reacción directa de Manuela QM frente a los comentarios que circulan sobre un supuesto embarazo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Manuela QM y el supuesto embarazo?

Aunque los rumores ya circulaban previamente, estos se intensificaron luego de que Yina Calderón hablara del tema durante una transmisión en vivo. En ese espacio, Yina aseguró que Manuela QM se encontraba embarazada, basándose en la información que, según dijo, le proporcionó una amiga cercana.

Durante el en vivo, Calderón explicó que una amiga suya, residente en Medellín, habría visto a Manuela QM en una tienda de ropa en el sector de El Poblado. Según su relato, esta persona le comentó que la creadora de contenido tenía una barriga notoriamente grande.

“Una amiguita mía de Medellín entró a una tienda en el Poblado a comprar ropa y oh sorpresa estaba Manuela […] y me dice ‘la vieja está embarazada’, tiene barriga grande y ella no es mentirosa”, afirmó Yina durante la transmisión.

Calderón agregó que confiaba en el testimonio de su amiga y, por esa razón, decidió creer en la información que le fue compartida.

Los rumores de un posible embarazo se intensificaron luego de confirmación por parte de Yina Calderón. (Foto Canal RCN)

¿Blessed se ha pronunciado sobre el tema?

Hasta el momento, el cantante Blessed no ha emitido ningún pronunciamiento público frente a los rumores de embarazo ni sobre la publicación realizada por Manuela QM. Su silencio ha generado aún más comentarios entre los seguidores de la pareja.

Mientras tanto, la publicación de Manuela QM continúa siendo interpretada por muchos como una respuesta indirecta a las especulaciones, en medio de un tema que sigue generando conversación en redes sociales.