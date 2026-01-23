Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

El cantante Blessd se sinceró sobre nueva etapa tras confirmar que se convertirá en padre tras embarazo de su novia Manuela qm.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

¿Blessd planeó ser papá?

El artista estuvo en un stream con Westcol y otros dos allegados donde confesó que su bebé con la influenciadora Manuela fue planeado.

"Yo estoy muy contento, estoy muy feliz, yo he soñado mucho con este momento y más que sea con Manu porque había un momento donde todo en la música estaba bien, pero había mucha polémica y ella era la que sabía todo eso y se encargada de guiarme", contó.

Señaló que, la creadora de contenido estaba planificando, pero dejó de hacerlo porque habían decidido tener ser padres; sin embargo, no pensaron que iba a ser tan rápido.

Contó que durante su reciente gira en Estados Unidos Manuela quedó en embarazo, pero no se lo informó apenas se enteró.

"Ella es muy linda, me preparó una cajita con la primera pijamada del bebé, unos zapaticos, todo muy lindo y yo apenas vi eso comencé a saltar en una pata, yo estaba refeliz llamando a contarle a todo el mundo", agregó.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

¿Blessd no va a mostrar a su hijo en redes sociales?

El artista señaló que entre sus planes está no mostrar tanto a su bebé en redes sociales una vez nazca, pues quiere disfrutarlo por completo en su privacidad.

Destacó que lo apoyará en todo lo que quiera ser, pero le gustaría que se convirtiera en un gran futbolista, que fue uno ed los sueños que él no pudo cumplir.

De igual manera, mencionó que cree que apenas lo tenga en sus brazos se va a desmayar, pero no está ansioso por su llegada, pues solo quiere nazca perfecto y lleno de salud.

Asimismo, indicó que espera tener entre 4 y 5 hijos, pues sueña con una familia grande.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Ella es la guapa novia de Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia

Por ahora, sus fanáticos en redes sociales están a la expectativa del nombre que le pondrá a su bebé, el cual destacó que no es tradicional y sobre su música.