Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

El artista Blessd reveló más detalles de su nueva faceta tras confirmar que convertirá en padre.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Bless sobre su paternidad
Blessd habla del embarazo de Manuela/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Blessd se sinceró sobre nueva etapa tras confirmar que se convertirá en padre tras embarazo de su novia Manuela qm.

¿Blessd planeó ser papá?

El artista estuvo en un stream con Westcol y otros dos allegados donde confesó que su bebé con la influenciadora Manuela fue planeado.

blessd sobre embarazo de manuela

"Yo estoy muy contento, estoy muy feliz, yo he soñado mucho con este momento y más que sea con Manu porque había un momento donde todo en la música estaba bien, pero había mucha polémica y ella era la que sabía todo eso y se encargada de guiarme", contó.

Señaló que, la creadora de contenido estaba planificando, pero dejó de hacerlo porque habían decidido tener ser padres; sin embargo, no pensaron que iba a ser tan rápido.

Contó que durante su reciente gira en Estados Unidos Manuela quedó en embarazo, pero no se lo informó apenas se enteró.

"Ella es muy linda, me preparó una cajita con la primera pijamada del bebé, unos zapaticos, todo muy lindo y yo apenas vi eso comencé a saltar en una pata, yo estaba refeliz llamando a contarle a todo el mundo", agregó.

¿Blessd no va a mostrar a su hijo en redes sociales?

El artista señaló que entre sus planes está no mostrar tanto a su bebé en redes sociales una vez nazca, pues quiere disfrutarlo por completo en su privacidad.

blessd hablo de su bebe

Destacó que lo apoyará en todo lo que quiera ser, pero le gustaría que se convirtiera en un gran futbolista, que fue uno ed los sueños que él no pudo cumplir.

De igual manera, mencionó que cree que apenas lo tenga en sus brazos se va a desmayar, pero no está ansioso por su llegada, pues solo quiere nazca perfecto y lleno de salud.

Asimismo, indicó que espera tener entre 4 y 5 hijos, pues sueña con una familia grande.

Por ahora, sus fanáticos en redes sociales están a la expectativa del nombre que le pondrá a su bebé, el cual destacó que no es tradicional y sobre su música.

