Bad Bunny se lesionó una de sus rodillas en medio de su concierto en Medellín: todo quedó en video

El cantante Bad Bunny ha sido tendencia en los últimos días tras sus tres conciertos en el Atanasio Girardot de Medellín en donde reunió por día a más de 44 mil personas.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Bad Bunny en medio de su concierto en Medellín?

El cantante puertorriqueño se encargó de darles tres fechas únicas a sus fanáticos en donde tuvo únicamente un invitado por día, pero diferentes experiencias durante el desarrollo de sus presentaciones.

Bad Bunny fue sin duda alguna un derroche de energía y emoción durante sus conciertos cantando todos sus éxitos nuevos y clásicos.

Sin embargo, en medio de ese derroche de energía el artista puertorriqueño tuvo un momento de desconcentración que lo hizo sufrir una aparente dolorosa lesión.

Bad Bunny sufrió lesión en su concierto en Medellín. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

Video de la lesión que sufrió Bad Bunny en su concierto en Medellín

En redes sociales se ha empezado a viralizar un video del último concierto de Bad Bunny en el que el artista puertorriqueño en medio de una de sus canciones empezó a saltar con gran efusividad.

En medio de sus saltos, el puertorriqueño sufrió una especie de mala caída, por lo que se le dobló una de sus rodillas.

El cantante se detuvo por unos minutos tras el dolor que pudo haber sentido y se tocaba la rodilla con un gesto serio, como tratando de probar si podía continuar.

Tras unos segundos, Bad Bunny siguió con su show como si no hubiese pasado nada y hasta siguió haciendo movimientos bruscos.

Hasta el momento ni Bad Bunny ni su equipo se han pronunciado sobre si el cantante tiene algún tipo de lesión o secuela luego que casi se le saliera una de sus rodillas.

¿Bad Bunny tiene alguna lesión en su rodilla o es parte del show?

Este video de Bad Bunny ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos de sus seguidores expresaron su preocupación por el movimiento que hizo la rodilla del cantante.

Sin embargo, hubo unos seguidores del artistas que empezaron a comentar que al cantante ya le había pasado algo similar meses atrás en otro concierto.

Esta revelación ha generado debate entre si el artista tiene algún tipo de lesión o condición en su rodilla que hace que se le intente salir cuando salta y hace movimientos bruscos o si es parte de su show.