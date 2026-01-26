Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Bad Bunny se lesionó una de sus rodillas en medio de su concierto en Medellín: todo quedó en video

El puertorriqueño Bad Bunny sufrió dolorosa lesión en medio de su última presentación en el Atanasio Girardot.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Bad Bunny sufrió lesión en medio de su concierto en Medellín
Bad Bunny sufrió lesión en concierto en Medellín. (AFP: Valerie Macon)

El cantante Bad Bunny ha sido tendencia en los últimos días tras sus tres conciertos en el Atanasio Girardot de Medellín en donde reunió por día a más de 44 mil personas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la lesión que sufrió Bad Bunny en medio de su concierto en Medellín?

El cantante puertorriqueño se encargó de darles tres fechas únicas a sus fanáticos en donde tuvo únicamente un invitado por día, pero diferentes experiencias durante el desarrollo de sus presentaciones.

Bad Bunny fue sin duda alguna un derroche de energía y emoción durante sus conciertos cantando todos sus éxitos nuevos y clásicos.

Sin embargo, en medio de ese derroche de energía el artista puertorriqueño tuvo un momento de desconcentración que lo hizo sufrir una aparente dolorosa lesión.

Bad Bunny, cantante puertorriqueño de género urbano
Bad Bunny sufrió lesión en su concierto en Medellín. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

Video de la lesión que sufrió Bad Bunny en su concierto en Medellín

En redes sociales se ha empezado a viralizar un video del último concierto de Bad Bunny en el que el artista puertorriqueño en medio de una de sus canciones empezó a saltar con gran efusividad.

En medio de sus saltos, el puertorriqueño sufrió una especie de mala caída, por lo que se le dobló una de sus rodillas.

El cantante se detuvo por unos minutos tras el dolor que pudo haber sentido y se tocaba la rodilla con un gesto serio, como tratando de probar si podía continuar.

Tras unos segundos, Bad Bunny siguió con su show como si no hubiese pasado nada y hasta siguió haciendo movimientos bruscos.

Hasta el momento ni Bad Bunny ni su equipo se han pronunciado sobre si el cantante tiene algún tipo de lesión o secuela luego que casi se le saliera una de sus rodillas.

Artículos relacionados

¿Bad Bunny tiene alguna lesión en su rodilla o es parte del show?

Este video de Bad Bunny ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos de sus seguidores expresaron su preocupación por el movimiento que hizo la rodilla del cantante.

Sin embargo, hubo unos seguidores del artistas que empezaron a comentar que al cantante ya le había pasado algo similar meses atrás en otro concierto.

Esta revelación ha generado debate entre si el artista tiene algún tipo de lesión o condición en su rodilla que hace que se le intente salir cuando salta y hace movimientos bruscos o si es parte de su show.

Bad Bunny logró premio Latin Grammy
Se le salió rodilla a Bad Bunny en concierto. (AFP: KEVIN WINTER)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kris R muestra cadenas con las iniciales de Karina García Karina García

Kris R presume cadenas de lujo con iniciales de Karina García y causa revuelo en redes

Karina García causó revuelo luego de que Kris R presumiera cadenas de lujo con sus iniciales.

karina garcia, kris r, blessd Karina García

Captan besos de Karina García con Kris R, amigo de Blessd, en plena discoteca

Karina García y Kris R habrían confirmado su relación tras románticas demostraciones de cariño públicas.

Murió el actor Salvo Basile luego de luchar contra una enfermedad. Talento nacional

Esta es la dura enfermedad que padeció el reconocido actor Salvo Basile antes de su muerte

El actor y productor Salvo Basile vivió sus últimos días con fortaleza, dejando un legado imborrable en la televisión colombiana.

Lo más superlike

karol g y bad bunny Karol G

Karol G se dejó ver comiendo perro caliente luego de su aparición en el concierto de Bad Bunny

Karol G tuvo un curioso after party tras su presentación en el concierto de Bad Bunny en Medellín.

Renzo Meneses sorprendió con su respuesta. La casa de los famosos

Renzo Meneses confesó si esperará a Mariana Zapata luego de salir de La casa de los famosos

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo