¡Karol G salió como invitada en último concierto de Bad Bunny en Colombia! Así fue su show

Bad Bunny les cumplió a sus fanáticos colombianos con sus tres fechas en el Atanasio Girardot y con un cierre de ensueño al tener como invitada a la cantante Karol G.

¿Cómo fue el último concierto de Bad Bunny en Medellín?

El cierre de la gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour" tuvo la presencia de La Bichota, quien salió al escenario con toda su energía y carisma.

El puertorriqueño tuvo un invitado por día, empezando con Li Saumet, la vocalista de Bomba Estéreo, el sábado 23 de enero, Arcángel el 24 de enero y Karol G en la última fecha.

Bad Bunny quiso darles a sus asistentes experiencias únicas en cada una de sus fechas con momentos memorables como cuando sonó una canción de Diomedes Díaz en la primera, el homenaje a Yeison Jiménez en la segunda y la tercera con la artista más famosa de Medellín.

Bad Bunny y sus tres fechas en Medellín. (Foto Frazer Harrison/AFP)

¿Cómo fue la presentación de Karol G en concierto de Bad Bunny?

Karol G y Bad Bunny interpretaron su canción “Ahora me llama”, un momento icónico para el Atanasio Girardot el cual retumbó al ritmo de esta colaboración de 2017 que supera las 1085 millones de reproducciones en YouTube.

La Bichota no solo cantó su canción con Bad Bunny, sino también otros de sus éxitos como “Si antes te hubiera conocido” y “Latina Foreva”, deleitando así a los más de 40 mil asistentes.

La presentación de Karol G también fue bastante aplaudida y comentada porque fue su regreso oficial a los escenarios tras su pausa temporal desde mediados de octubre.

Una pausa asociada a su ruptura con Feid y también a su exigente calendario tras su gira 'Mañana será bonito tour'.

¿Qué mensaje dejó Karol G en el concierto que es asociado con Feid?

Otra cosa que llamó la atención durante el concierto de Karol G fueron algunas de sus frases en el escenario en donde reconfirmó su soltería.

Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda. Si antes era mala ahora viene la nueva versión y más mala.

La Bichota dejó curiosas frases que para muchos fueron claras indirectas para su expareja y que dejan claro que tras su pausa ahora la antioqueña viene con todo para deleitar a sus seguidores con nueva música.