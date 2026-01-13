Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta fue la promesa que Yeison Jiménez le hizo a Dios: "Siempre hablaré de ti"

Yeison Jiménez reveló que le prometió a Dios que, si alcanzaba el éxito y salía de la pobreza, a los 35 años dedicaría su vida a servirlo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito.
Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito. Foto Canal RCN

Yeison Jiménez no solo dejó un vacío en la música popular colombiana, también reavivó una dimensión profunda de su vida que él mismo compartió en distintas entrevistas y espacios públicos, su relación con Dios y una promesa que marcó su proyecto de vida.

¿En qué creía realmente Yeison Jiménez?

Para Yeison Jiménez, la fe no era un adorno ni un discurso conveniente, sostenía que todo lo que había alcanzado podía desaparecer en cualquier momento incluso cuando llenaba escenarios o celebraba logros que parecían inalcanzables años atrás.

En sus mensajes públicos era recurrente la gratitud, no solo en momentos de éxito, sino también al hablar de su pasado, veía su vida como una secuencia de milagros cotidianos, pequeñas y grandes intervenciones que, según él, lo habían sostenido cuando todo estaba en contra.

Para Yeison, haber llegado donde llegó no era producto exclusivo del talento o la disciplina, sino de una gracia superior que lo había acompañado desde joven.

¿Cómo nació la relación de Yeison Jiménez con la fe y la iglesia?

El acercamiento de Yeison a la vida cristiana comenzó de forma sencilla, casi casual. Asistió por primera vez a una iglesia motivado por el interés en una joven que le gustaba cuando estaba en el colegio.

Yeison Jiménez en el escenario de Megaland.
Yeison Jiménez expresó en varias entrevistas que su vida y su carrera eran un milagro concedido por Dios. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, lo que inició como una invitación terminó convirtiéndose en un punto de quiebre personal, allí encontró un mensaje que le dio sentido a su historia, a su dolor y a sus anhelos.

Esa etapa coincidió con el inicio de sus sueños musicales y con el deseo profundo de cambiar su destino, para él, Dios no era una idea lejana, sino una presencia con la que dialogaba a diario y a la que atribuía cada avance en su camino artístico y personal.

¿Cuál era la promesa que Yeison Jiménez quería cumplir a los 35 años?

Yeison Jiménez fue más claro al hablar de su plan de vida. Reveló que gran parte de su energía estuvo enfocada en construir su carrera, sin perder de vista a su familia ni los proyectos empresariales que levantó.

Hija de Yeison Jiménez habló por primera vez ante cámaras tras fallecimiento del cantante
Yeison Jiménez habló del día en que dejaría los escenarios para dedicar su música a Dios. (AFP/ Eva Marie)

Aseguró que su intención era hacer música hasta los 35 años, si Dios le prestaba la vida, y luego dedicar sus esfuerzos a llevar su testimonio por el mundo, no hablaba de retirarse por cansancio, sino por obediencia a una promesa personal.

Consideraba que su historia haber salido de la pobreza, sobrevivido a contextos violentos y alcanzado el éxito tenía un propósito mayor que el entretenimiento.

Tras su partida, esas palabras resuenan con fuerza entre quienes lo admiraban, para muchos seguidores, Yeison Jiménez no solo fue un cantante exitoso, sino un hombre que entendió su vida como un milagro en movimiento y que creyó, hasta el final, que todo tenía sentido dentro del tiempo y la voluntad de Dios.

