Jhon Alex Castaño se mostró llorando y rompió su abstinencia por muerte de Yeison Jiménez

En su cuenta oficial de Instagram con casi 2 millones de seguidores, el reconocido y talentoso cantante colombiano de música popular Jhon Alex Castaño publicó un interesante video que dio mucho de qué hablar y generó mucho sentimiento entre sus seguidores, pues parece ser un homenaje a Yeison Jiménez por su muerte, así como una muestra de cómo está pasando ese luto.

¿Cómo pasa el luto por la muerte de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño?

Como seguramente están muchos de los amigos y familiares de Yeison Jiménez, Jhon Alex no solo se mostró con lágrimas en los ojos, sino también bebiendo, una actividad que había dejado hace algunos años por problemas de salud. En los comentarios del video, de hecho, los internautas comentan que solo un hecho tan lamentable y repentino como el fallecimiento de Jiménez habría generado que Jhon Alex rompiera su abstinencia.

En cuanto al homenaje, Jhon Alex no solo se mostró con los efectos de esta bebida, sino también llorando y, junto a varios de sus compañeros, cantando uno de los temas de Yeison: ‘Aventurero’, generando muchos sentimientos de nostalgia entre quienes lo vieron, pues se trata de un momento en el que se ve tanto el amor como el dolor con el que lo canta.

¿Cómo y cuándo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano falleció el 10 de enero de 2026 a sus 34 años cuando la avioneta privada en la que viajaba rumbo a un concierto en Marinilla se estrelló entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá, Colombia.

El accidente ocurrió en la tarde de ese sábado, y no hubo sobrevivientes entre los seis ocupantes, incluidos miembros de su equipo y el piloto.

Aseguran ver el fantasma de Yeison Jiménez en el humo del accidente. (AFP/ Eva Marie)

Su muerte fue impactante para la farándula colombiana porque el artista estaba en pleno auge de su carrera y era uno de los máximos referentes de la música popular, con giras exitosas, escenarios llenos y una base de seguidores masiva, por lo que su fallecimiento repentino sacudió a la industria y al público. Figuras como Silvestre Dangond, Carlos Vives y Fonseca expresaron públicamente su dolor, y las redes se inundaron de homenajes y mensajes de despedida.

El impacto emocional se intensificó porque, tiempo atrás, Yeison había contado en entrevistas que soñó en varias ocasiones que moriría en un accidente aéreo, un detalle que muchos recordaron tras conocerse la noticia y que le dio un tono aún más sobrecogedor al suceso. Además, entre las víctimas viajaban personas cercanas al mundo del espectáculo, como el cuñado de la influencer y DJ Yina Calderón.