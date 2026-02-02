Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se abren las votaciones en La casa de los famosos: así puedes salvar a tu pareja favorita

Las votaciones en La casa de los famosos Colombia ya se abrieron para que salves a tus favoritos de la placa.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
votaciones en la casa de los famosos colombia
Salva tus parejas favoritas en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombiaya están abiertas las votaciones para que puedas salvar a tus favoritos y no caigan a la placa de nominación.

¿Cómo votar por mis favoritos en La casa de los famosos Colombia 2026?

Para que tu participante favorito no ingrese a la placa de nominación debes seguir sencillos pasos a través de la pagina oficial La casa de los famosos Colombia.

votaciones en la casa de los famosos colombia para nominaciones

Las votaciones se hacen de forma positiva, es decir, que a los famosos que selecciones y les des tus votos es para que sigan en la competencia y avancen en La casa de los famosos Colombia.

Recuerda que, este proceso es totalmente gratuito y no tienes que pagar nada por tus votos; además de que lo puedes hacer desde cualquier dispositivo movil, con la opción de votar cada cuatro horas nuevamente.

Esta semana El Jefe cambió la dinámica del juego, por lo que, los participantes deben jugar en parejas, es decir, que este domingo 8 de febrero tendremos doble eliminación, por lo que, estos votos son bastante importantes para que tus favoritos no caigan en placa y terminen fuera del juego.

¿Hasta cuándo puedes votar por tus famosos favoritos en La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones estarán abiertas hasta este miércoles 4 de febrero cuando los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo indiquen durante la gala en vivo.

votaciones abiertas en la casa de los famosos colombia 2 de febrero

¿Por qué Lorena, Juanse, Valentino, Beba y Juanda no aparecen en la lista en La casa de los famosos Colombia?

Loa famosos no salen en la lista para ser salvados por el público debido a que la modelo Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, nominó a Lorena y Juanse como parte del último beneficio que obtienen al salir de la competencia.

Valentino y Beba son los líderes de la semana y Juanda Caribe tiene inmunidad tras haber sido salvado luego de ser supervillano.

Recuerda estar al pendiente de todos los detalles todas las noches a las 8:00 p.m. y 24/7 a través de la pantalla y la aplicación del Canal RCN.

