Reacción de Dani Duke tras expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia: "En shock"
Tras la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia, Dani Duke compartió su sorpresiva reacción en redes.
En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, uno de los momentos que más reacciones ha generado por parte de los televidentes se trata acerca del controversial comentario que tuvo Johanna Fadul con Campanita durante el reciente posicionamiento.
Con base en esto, el Jefe de La casa de los famosos Colombia tomó la decisión de expulsar a Johanna Fadul tras el inesperado comentario que le hizo a Campanita?
¿Qué han dicho los internautas tras la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colomboa?
Tras confirmarse la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia, varios internautas han causado una ola de comentarios al respecto, pues, muchos han demostrado su perspectiva tras la decisión que tomó el Jefe.
Por esta razón, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento se han pronunciado mediante sus redes sociales acerca de lo ocurrido con Johanna Fadul.
Con base en esto, Dani Duke, pareja sentimental de La Liendra, aprovechó la oportunidad para compartir su postura tras lo ocurrido con Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.
¿Cómo reaccionó Dani Duke tras la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?
Recientemente, Dani Duke compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, su perspectiva tras la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia, pues expresó las siguientes palabras:
“Yo todavía sigo en shock de lo que pasó ayer en la noche en La casa de los famosos Colombia con la expulsión de Johanna. Quiero saber a ustedes que les gustaría, veo unos que están a favor y en contra de esta decisión. A mí me da mucho pesar la verdad, he tenido la oportunidad de coincidir pocas veces con ella. Sin embargo, la equivocación estuvo súper fuerte recuperar cómo los internautas la perciben después de eso”, agregó Dani.