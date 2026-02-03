Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Línea de vida de Alexa Torrex en La casa de los famosos; habló de cuánto sufrió

La influenciadora Alexa Torrex contó en La casa de los famosos Colombia los momentos que han marcado su vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex se sinceró con la presentadora Carla Giraldo en la sección "Línea de la vida", en La casa de los famosos Colombia, donde dio a conocer varios detalles de cómo ha logrado salir adelante.

¿Cómo fue la infancia de Alexa Torrex?

La influenciadora Alexa Torrex nació en el año 2000 en Cúcuta, Norte de Santander y tuvo una infancia bastante difícil y llena de carencias materiales.

Alexa Torrex sobre su infancia tan dificil

Sobre su padre biológico ha hablado poco, señalando que hubo episodios de vi*lencia contra su madre, ella y sus hermanos, por lo que, no lo consideró nunca como su padre.

En 2008, su mamá se separó y posteriormente inició una nueva relación. Desde entonces, Alexa reconoce a esa persona como su padre real. Los dos comenzaron de nuevo en medio de limitaciones económicas y, con el tiempo, fue construyendo estabilidad.

Su etapa escolar estuvo marcada por dificultades, pues recibió apodos bastante fuertes y fue excluida constantemente por sus compañeros tras pensar y actuar diferente.

En 2016, las redes sociales llegaron a su vida y, durante ese periodo, enfrentó situaciones de bullying en el colegio por su interés en crear contenido. Alexa ha señaló que no conserva recuerdos positivos de esa etapa y que incluso ha tenido pesadillas relacionadas con esos años.

¿Cuál fue el momento que más ha marcado a Alexa Torrex?

A pesar de que siempre fue criticada, continuó en redes sociales, pero no obtenía ganancias, por lo que, en 2019 sus padres le plantearon una condición: si en un año no lograba generar ingresos, debía dejar esa actividad.

alexa torrex revela dificil momento en la casa de los famosos

Afortunadamente, un año después recibió su primer pago por su trabajo digital y fue en el año 2021 que creó el proyecto 'Familia Recocha'.

Sin embargo, algunos de sus hermanos se fueron de la casa debido a problemas económicos, lo que llevó al cierre del proyecto.

En 2023 inició una relación sentimental con quien hoy es su prometido, expresando lo importante que es él en su vida, pues no solo es su pareja, sino su mejor amigo y confidente.

En 2025 participó en un reality de imitación, donde interpretó a la cantante Fariana y allí logró tener un poco más de reconocimiento nacional.

Tras esa experiencia, decidió continuar su carrera usando su nombre y buscando reconocimiento por su identidad propia.

Al resumir su historia en una palabra, Alexa Torrex eligió "constancia", señalando que es una palabra que siempre la ha caracterizado durante toda su vida.

