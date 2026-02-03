Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Bad Bunny: sale a la luz foto que comprobaría los retoques físicos del cantante

Una foto del pasado de Bad Bunny genera debate sobre su físico tras su triunfo en los Premios Grammy 2026.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Bad Bunny se habría hecho retoques estéticos
Bad Bunny ha tenido algunos cambios físicos. (AFP: Jon Kopaloff)

Bad Bunny ha sido tendencia en los últimos días no solo por llevarse un gramófono en los Premios Grammy 2026, sino también por una foto del pasado que volvió a circular en redes.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la foto de Bad Bunny que genera debate sobre sus retoques físicos?

Bad Bunny ha hecho historia recientemente tras convertirse en el primer artista en la historia de los Premios Grammy en ganar "Mejor Álbum del Año" con un disco completamente en español.

El músico puertorriqueño fue galardonado por su álbum, "Debí Tirar Más Fotos", el cual superó discos de famosos artistas como Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter.

Sin embargo, más allá de este icónico premio lo que ha llamado la atención en redes y ha sido tema de conversación es el gran cambio físico del puertorriqueño en los últimos años en donde pasó de tener su cabello rapado y pintado a un look más formal y estilizado.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero
Bad Bunny sorprende con su cambio físico tras los Grammy 2026. (Foto Kevin Winter / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué retoques físicos se ha hecho Bad Bunny?

La fotografía dejó en evidencia el notable cambio físico del artista a lo largo de los años, desde sus inicios hasta consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música global en la actualidad.

Usuarios han analizado la imagen de antes con una de la actualidad, señalando algunos cambios en su rostro, como por ejemplo para muchos se ve más definido al igual que su nariz, labios y pómulos.

En redes se especula sobre posibles retoques como rinomodelación, bótox o procedimientos de armonización facial; sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por el cantante.

No obstante, algunos atribuyen el cambio del artista a pérdida de peso, ejercicio, diseño de barba y su nuevo look con cabello largo.

Hasta el momento, el único procedimiento que Bad Bunny ha reconocido públicamente que se ha hecho es su diseño de sonrisa con carillas dentales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Las predicciones de Ayda Valencia para 2026 vuelven a dar de qué hablar Talento nacional

Ayda Valencia, vidente que contactó a Yeison Jiménez, reaviva sus predicciones para 2026

Ayda Valencia, vidente colombiana que contactó a Yeison, reavivó sus predicciones para este 2026: algunas ya se han cumplido.

Yeison Jiménez

Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

En redes circula un video con una psicofonía de Yeison Jiménez, a quien se le escucha hablar sobre su esposa y su muerte.

El doloroso regreso de Juliana Calderón tras la muerte de su novio Talento nacional

Juliana Calderón habla de su duelo tras volver de Jamaica

Juliana Calderón compartió un mensaje sobre el duelo que atraviesa, su proceso personal y la energía para empezar de nuevo.

Lo más superlike

La casa de los famosos

Valentino Lázaro rompió su silencio y se refirió a la expulsión de Johanna Fadul

Valentino Lázaro abrió su corazón y habló ante las cámaras sobre lo ocurrido con la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos.

Don Omar felicitó a Daddy Yankee de cumpleaños Don Omar

¡Daddy Yankee cumplió 50 años! Don Omar lo sorprendió con emotivo detalle

Famoso cantante colombiano reveló estar enamorado de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Famoso cantante colombiano confesó estar enamorado de Ángela Aguilar: ¿fan de su relación?

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia Curiosidades

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina

Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night Talento internacional

Murió Chuck Negron a los 83 años: el cantante que llevó a Three Dog Night al estrellato mundial