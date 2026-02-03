Bad Bunny: sale a la luz foto que comprobaría los retoques físicos del cantante

Bad Bunny ha sido tendencia en los últimos días no solo por llevarse un gramófono en los Premios Grammy 2026, sino también por una foto del pasado que volvió a circular en redes.

¿Cuál fue la foto de Bad Bunny que genera debate sobre sus retoques físicos?

Bad Bunny ha hecho historia recientemente tras convertirse en el primer artista en la historia de los Premios Grammy en ganar "Mejor Álbum del Año" con un disco completamente en español.

El músico puertorriqueño fue galardonado por su álbum, "Debí Tirar Más Fotos", el cual superó discos de famosos artistas como Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter.

Sin embargo, más allá de este icónico premio lo que ha llamado la atención en redes y ha sido tema de conversación es el gran cambio físico del puertorriqueño en los últimos años en donde pasó de tener su cabello rapado y pintado a un look más formal y estilizado.

Bad Bunny sorprende con su cambio físico tras los Grammy 2026. (Foto Kevin Winter / AFP)

¿Qué retoques físicos se ha hecho Bad Bunny?

La fotografía dejó en evidencia el notable cambio físico del artista a lo largo de los años, desde sus inicios hasta consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música global en la actualidad.

Usuarios han analizado la imagen de antes con una de la actualidad, señalando algunos cambios en su rostro, como por ejemplo para muchos se ve más definido al igual que su nariz, labios y pómulos.

En redes se especula sobre posibles retoques como rinomodelación, bótox o procedimientos de armonización facial; sin embargo, nada de esto ha sido confirmado por el cantante.

No obstante, algunos atribuyen el cambio del artista a pérdida de peso, ejercicio, diseño de barba y su nuevo look con cabello largo.

Hasta el momento, el único procedimiento que Bad Bunny ha reconocido públicamente que se ha hecho es su diseño de sonrisa con carillas dentales.