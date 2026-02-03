Noticias de interés, tendencias y entretenimiento

Más de Famosos y celebridades

Las predicciones de Ayda Valencia para 2026 vuelven a dar de qué hablar Talento nacional

Ayda Valencia, vidente que contactó a Yeison Jiménez, reaviva sus predicciones para 2026

Ayda Valencia, vidente colombiana que contactó a Yeison, reavivó sus predicciones para este 2026: algunas ya se han cumplido.

Yeison Jiménez

Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

En redes circula un video con una psicofonía de Yeison Jiménez, a quien se le escucha hablar sobre su esposa y su muerte.

Bad Bunny se habría hecho retoques estéticos Bad Bunny

Bad Bunny: sale a la luz foto que comprobaría los retoques físicos del cantante

Una foto del pasado de Bad Bunny genera debate sobre su físico tras su triunfo en los Premios Grammy 2026.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta habló con Johanna Fadul. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta rompe el silencio y revela su charla con Johanna Fadul antes de su expulsión

Nicolás Arrieta habló con otros participantes de su conversación con Johanna Fadul antes de su expulsión de La casa de los famosos.

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo luto tras la partida de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño presume placa tras el homenaje de Yeison Jiménez

Famoso cantante colombiano reveló estar enamorado de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Famoso cantante colombiano confesó estar enamorado de Ángela Aguilar: ¿fan de su relación?

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia Curiosidades

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina

Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night Talento internacional

Murió Chuck Negron a los 83 años: el cantante que llevó a Three Dog Night al estrellato mundial