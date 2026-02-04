MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes serán los jurados de esta nueva temporada?

En los últimos días, varios televidentes se han llenado de expectativa tras el anuncio de una nueva edición de MasterChef Celebrity 2026, una producción del Canal RCN, en el que los talentos tendrán la oportunidad de cautivar con su talento en la cocina más famosa del país.

Así también, se revelaron en las últimas horas, los nombres de aquellas celebridades que harán parte de la cocina más famosa del país, quienes han demostrado su talento al ser reconocidos actores, presentadores y creadores de contenido digital.

Por su parte, varios navegantes han generado varios comentarios mediante las plataformas digitales acerca de qué chefs de alta cocina conformarán el jurado dentro de la nueva temporada.

¿Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026?

Tras varios días de múltiples expectativas por parte de los internautas por la conformación del jurado de MasterChef Celebrity 2026, te contamos quiénes calificarán el avance de las celebridades que estarán dentro de la cocina más famosa del país:

¿Cuál será el jurado de MasterChef Celebrity 2026? | Foto: Canal RCN

Desde luego, uno de los chefs colombianos que gran influencia ha adquirido a nivel internacional es Jorge Rausch, quien ha cautivado a todos sus seguidores y comensales al tener la oportunidad en degustar sus auténticos platillos.

Así también, Jorge ha tenido la oportunidad en destacarse como un distinguido chef de alta cocina, en especial, por el imprescindible acompañamiento que ha tenido con cada uno de los famosos que han pasado en anteriores ediciones de MasterChef Celebrity.

Por su parte, otro de los chefs que también se ha ganado el cariño por parte de los internautas es Nicolás de Zubiría, destacado por sus múltiples estudios y, también, por el gran desempeño que ha tenido dentro de la cocina de MasterChef Celebrity desde hace varios años.

¿Seguirá la chef Belén Alonso en la cocina de MasterChef Celebrity 2026?

Desde luego, varios internautas se han preguntado acerca de qué la otra persona que hará parte del jurado, pues, se confirma que la chef Belén Alonso hará parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity 2026.

Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, jurado de MasterChef Celebrity 2026. | Foto: Canal RCN

Sin duda, la chef mexicana se ganó el cariño por parte de los televidentes en la décima edición de MasterChef Celebrity, en la que aprovechó la oportunidad para compartirles valiosos consejos a las celebridades y, también, al demostrar su gran habilidad en el campo gastronómico.