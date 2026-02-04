Mariana arremete contra Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos: “No hizo nada”

En una sección de Beba de la Cruz, Mariana Zapata habló sin filtros tras la salida de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia, en el espacio conocido como Escuchamos y juzgamos.

¿Qué dijo Mariana Zapata de Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3 y, al reconectarse con el programa para dar su opinión sobre algunos participantes, se refirió directamente a Mariana Zapata.

Por esta razón, Mariana abordó el tema durante la sección de chismes junto a Beba, donde comentó que, según ella, Sofía debía aprovechar ese momento para sobresalir.

“Acá en la casa, lastimosamente, no hizo nada”, expresó Mariana, mientras Beba le respondió en tono de broma: “Estás venenosa, amiga”.

Mariana también mencionó que Sofía la habría llamado “hipócrita”, lo que generó más tensión entre ambas tras la reciente convivencia.

Beba aseguró que escuchó lo que se dijo y reaccionó diciendo que había sido “fuerte”, mientras Mariana se reía durante la conversación.

Incluso, Beba comentó que le hubiera gustado ver a Sofía con esa misma actitud dentro de La casa, a lo que Mariana respondió sin dudar que sí.

Finalmente, Mariana cerró el momento diciendo: “Pero quiénes somos nosotras para juzgar”.

¿Por qué Mariana Zapata habló de Sofía Jaramillo tras salir de La casa de los famosos?

Durante su convivencia en La casa de los famosos, Mariana Zapata y Sofía Jaramillo mantuvieron una relación distante.

La tensión entre ambas aumentó durante un posicionamiento, cuando Mariana le aconsejó a Sofía que se mostrara más dentro de La casa.

Al respecto, la empresaria paisa aclaró que su intención era simplemente que Sofía mostrara sus habilidades, pues la percibía muy 'apagada' en la competencia.

Ahora que Sofía ha salido del programa, ha dejado clara su postura frente a Mariana tras su reconexión con los de La casa de los famosos, dejando nominados a Juanse Laverde y Lorena Altamirano.