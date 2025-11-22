Daniela Álvarez comparte emotivo mensaje sobre la pérdida de su pierna y Greeicy reaccionó

Daniela Álvarez compartió un emotivo carrete de imágenes de ella frente al mar antes del 2020, año en el que perdió una de sus extremidades, junto con otras fotos más recientes. A través de esta publicación, la reconocida exreina y presentadora transmitió un mensaje de empoderamiento.

Artículos relacionados Miss Universo Miss Jamaica sigue en UCI tras fuerte caída en Miss Universe 2025: piden orar por su salud

¿Qué dijo Daniela Álvarez sobre la pérdida de su pierna?

La barranquillera de 37 años publicó un total de 20 imágenes, entre ellas varios videos bailando en la playa. Sus seguidores más fieles saben que la modelo ama bailar, una actividad que ha retomado poco a poco desde que perdió parte de su pierna izquierda debido a una isquemia sufrida en una intervención quirúrgica.

Daniela Álvarez comparte emotivo mensaje sobre la pérdida de su pierna. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Sin duda, Daniela ama la vida y el mar le produce una felicidad infinita, algo que quedó reflejado en esta publicación.

“¡Antes y ahora siempre será igual! ¡En el mar, en las rocas, en el sol! Solo perdí una pierna, no mi vida. Y tú, ¿qué has perdido pero ganado en el proceso?”, escribió la presentadora, quien se ha convertido en inspiración para miles.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

¿Cómo reaccionó Greeicy al post de Daniela Álvarez?

Las palabras de Daniela llegaron rápidamente a miles de internautas, quienes expresaron su apoyo y admiración por la exreina.Greeicy Rendón fue una de las primeras en comentar.

La cantante caleña escribió: “Siempre es lindo cruzarse con tus publicaciones”, acompañado de una mariposa, sello característico de sus mensajes. Daniela respondió: “Y yo amo las tuyas”.

La señora Zandra Vásquez, madre de Daniela, también se mostró orgullosa del mensaje de su hija y de la fe que siempre la ha acompañado, especialmente desde el 13 de junio de 2020, cuando perdió la extremidad.

“¡Te amo hija mía! Que papá Dios continúe dándote fe y la fuerza necesaria para que tu alegría sea el derrotero de quienes seguimos tu ejemplo de vida”, expresó.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

¿Qué pasó con Daniela Álvarez en Sudáfrica?

Días antes de este emotivo post, la exreina contó que durante su viaje a Sudáfrica vivió un gran susto que pudo haber terminado en tragedia. Según su relato, mientras intentaban tomar unas fotos en un muelle, una ola de varios metros de altura cayó sobre ellos y por poco la arrastra al mar abierto.

Ricki, su hermano, la sostuvo del pelo y evitó que cayera. Luego se dieron cuenta de que su mánager sí había caído al agua, pero rápidamente fue auxiliada. Afortunadamente, no hubo heridos y todos lograron salir del lugar sin consecuencias graves.