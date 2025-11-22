Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Daniela Álvarez comparte emotivo mensaje sobre la pérdida de su pierna y Greeicy reaccionó

Entre recuerdos, Daniela Álvarez publicó un mensaje poderoso sobre resiliencia que inspiró a miles.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
“Solo perdí una pierna, no mi vida”: el poderoso mensaje de Daniela Álvarez. (Foto de AFP)

Daniela Álvarez compartió un emotivo carrete de imágenes de ella frente al mar antes del 2020, año en el que perdió una de sus extremidades, junto con otras fotos más recientes. A través de esta publicación, la reconocida exreina y presentadora transmitió un mensaje de empoderamiento.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Daniela Álvarez sobre la pérdida de su pierna?

La barranquillera de 37 años publicó un total de 20 imágenes, entre ellas varios videos bailando en la playa. Sus seguidores más fieles saben que la modelo ama bailar, una actividad que ha retomado poco a poco desde que perdió parte de su pierna izquierda debido a una isquemia sufrida en una intervención quirúrgica.

Daniela Álvarez habla del proceso tras perder su pierna
Daniela Álvarez comparte emotivo mensaje sobre la pérdida de su pierna. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

Sin duda, Daniela ama la vida y el mar le produce una felicidad infinita, algo que quedó reflejado en esta publicación.

“¡Antes y ahora siempre será igual! ¡En el mar, en las rocas, en el sol! Solo perdí una pierna, no mi vida. Y tú, ¿qué has perdido pero ganado en el proceso?”, escribió la presentadora, quien se ha convertido en inspiración para miles.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Greeicy al post de Daniela Álvarez?

Las palabras de Daniela llegaron rápidamente a miles de internautas, quienes expresaron su apoyo y admiración por la exreina.Greeicy Rendón fue una de las primeras en comentar.

La cantante caleña escribió: “Siempre es lindo cruzarse con tus publicaciones”, acompañado de una mariposa, sello característico de sus mensajes. Daniela respondió: “Y yo amo las tuyas”.

Daniela Alvarez viajó a sudafrica

La señora Zandra Vásquez, madre de Daniela, también se mostró orgullosa del mensaje de su hija y de la fe que siempre la ha acompañado, especialmente desde el 13 de junio de 2020, cuando perdió la extremidad.

“¡Te amo hija mía! Que papá Dios continúe dándote fe y la fuerza necesaria para que tu alegría sea el derrotero de quienes seguimos tu ejemplo de vida”, expresó.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Daniela Álvarez en Sudáfrica?

Días antes de este emotivo post, la exreina contó que durante su viaje a Sudáfrica vivió un gran susto que pudo haber terminado en tragedia. Según su relato, mientras intentaban tomar unas fotos en un muelle, una ola de varios metros de altura cayó sobre ellos y por poco la arrastra al mar abierto.

Ricki, su hermano, la sostuvo del pelo y evitó que cayera. Luego se dieron cuenta de que su mánager sí había caído al agua, pero rápidamente fue auxiliada. Afortunadamente, no hubo heridos y todos lograron salir del lugar sin consecuencias graves.

“Esto fue un momento súper estresante. Fuimos muy afortunados de que esto no fuera peor. Yo, afortunadamente, no me raspé ni me pasó nada”, manifestó Daniela.

Daniela Álvarez estará en el Victoria’s Secret Fashion 2025
Daniela Álvarez hace historia en el Victoria’s Secret Fashion 2025. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Johana Velandia cautiva en redes Talento nacional

Ella es la hija mayor de Johana Velandia que cautiva en redes sociales

Alejandra Pinzón, la bendi dos, se ha convertido en una joven reconocida entre los seguidores de Johana Velandia.

Gregorio Pernía Gregorio Pernía

Gregorio Pernía presentó a su hijo recién nacido, así reaccionó Carmen Villalobos

El actor Gregorio Pernía presumió a su hijo menor tras pocos días después de haber nacido.

Sara Corrales responde a críticas por hacer ejercicio durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales responde a críticas por hacer ejercicio durante el embarazo: "no vayas a llorar"

Sara Corrales enfrenta críticas por entrenar embarazada y lanza mensaje contundente. La actriz además habla de beneficios.

Lo más superlike

Acróbata chileno muere en circo italiano Viral

Muere acróbata en Nápoles tras accidente en el "globo de la muerte": había un colombiano

Tragedia en un circo de Nápoles: un acróbata falleció en el globo de la muerte y entre los artistas había un colombiano.

Natalia Lafourcade entra en su semana final de gestación Talento internacional

¿Ya nació el bebé de Natalia Lafourcade? Esto es lo que se sabe

Rosalía y Rauw Alejandro Rosalía

Rosalía reveló en quién se inspiró para su canción "La Perla", ¿Rauw Alejandro?

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién no pasaría a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: ellas serían las finalistas

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo