Paola Jara delató a Jessi Uribe y reveló tiernas fotos junto a su bebé

La artista Paola Jara derrochó amor en sus redes sociales tras mostrar a Jessi Uribe cuidando de su hija Emilia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe felices con su bebé/AFP: Frazer Harrison

La cantante Paola Jara derritió de ternura a miles de sus fanáticos en redes sociales tras compartir amoroso plan familiar.

¿Qué reveló Paola Jara con Jessi Uribe y su hija?

La artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías en las que mostró cómo vive sus días tras la llegada de su pequeña.

Paola Jara y Jessi Uribe con su hija Emilia

Recordemos que, la cantante de música popular dio a luz a su hija el pasado 19 de noviembre, fecha en la que le dio la bienvenida a su primogénita Emilia, fruto de su matrimonio con el bumangués.

En la instantáneas se ve al artista disfrutando de videojuegos mientras al tiempo está cuidado de su bebé, a quien tiene en sus brazos.

También lo dejó ver durmiendo al lado de la niña, revelando lo mucho que disfrutar estar junto a su hija.

Con dichas imágenes aprovechó para exponer al artista y revelar que soñaba con ese plan familiar desde hace mucho tiempo.

"El plan que mi amor soñaba", escribió la paisa en la descripción de la publicación.

Cabe mencionar que, Paola le cubre el rostro a su bebé con un emoji, pues como indicaron antes de su nacimiento no revelarán el rostro de la pequeña el mayor tiempo que les sea posible por su tranquilidad.

¿Jessi Uribe reaccionó tras la revelación de Paola Jara con su hija?

El artista no tardó en reaccionar en sus redes sociales agregando entre risas: "Jajajajajajaja me sapeaste amor jajajajaja".

Jessi Uribe feliz con su hija Emilia

Asimismo, tuvo cientos de reacciones de sus fanáticos que los llenaron de halagos y felicitaciones por la llegada de la nueva integrante de la familia, deseándole lo mejor en esta nueva etapa en su vida.

La caleña Greeicy Rendón no dudó en comentar añadiendo: "Ay paooooo! Qué bellezaaaaa! Llegó la luz más grande de la vida. Abrazo para los 3".

Por ahora, Paola Jara y Jessi Uribe están 100% dedicados a su hija y disfrutando de este nuevo proceso juntos, compartiendo algunos detalles de cómo lo han vivido con sus fanáticos.

