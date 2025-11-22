Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Corrales responde a críticas por hacer ejercicio durante el embarazo: "no vayas a llorar"

Sara Corrales enfrenta críticas por entrenar embarazada y lanza mensaje contundente. La actriz además habla de beneficios.

Lisbeth Sarmiento
Sara Corrales responde a críticas por hacer ejercicio durante el embarazo
Sara Corrales enfrenta críticas por entrenar embarazada y lanza mensaje contundente. (Foto de AFP)

Sara Corrales compartió algunas de las fuertes críticas que ha recibido por las rutinas de ejercicio que ha mostrado desde que anunció su embarazo. La actriz decidió responder a estos comentarios y aseguró que ciertas creencias sobre el embarazo ya están mandadas a recoger.

¿Cuáles son las críticas que ha recibido Sara Corrales por hacer ejercicio estando embarazada?

La actriz de 39 años publicó pantallazos de mensajes en los que le dicen que “no vaya a llorar” si llegara a perder el bebé por alzar peso, que debería pensar en el bebé y no en su apariencia física, entre otras opiniones.

Sara Corrales sorprende al mostrar la rutina de ejercicio que sigue en su embarazo
Así es la rutina de ejercicio que Sara Corrales adaptó para su embarazo. (Foto AFP: Gustavo Caballero).

“Hay una generación que sí quiere tener hijos, pero no tener cuerpos de mamá… es una competencia de quién se ve mejor antes, durante y después del parto”, escribió una internauta.

Otra mujer le comentó que le importaba más el físico y que, por su edad, debería cuidarse mejor.

¿Cómo respondió Sara Corrales a las críticas por sus rutinas de ejercicio?

Sara destacó primero que la mayoría de los mensajes que ha recibido desde que anunció su embarazo han sido positivos, y calificó estas críticas como “preocupaciones”.

La actriz señaló que se siente responsable de compartir el conocimiento que ha adquirido de la mano de ginecólogos y deportólogos sobre la actividad física durante la gestación.

“Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, afirmó.

Corrales manifestó que estos malos comentarios pueden venir de la desinformación y que sería importante cambiar esos pensamientos y, por el contrario, promover la reflexión sobre los beneficios del deporte durante el embarazo.

¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio durante el embarazo?

En una publicación anterior, la misma Sara Corrales compartió algunos de los beneficios de la actividad física en estado de gestación. Según la actriz, el ejercicio:

  • Disminuye el dolor lumbar
  • Mejora la circulación
  • Aumenta la energía
  • Disminuye el riesgo de diabetes gestacional
  • Favorece la recuperación después del parto
  • Aumenta la oxigenación y el bienestar general
  • Fortalece los músculos
  • Estimula el buen ánimo
  • Entre otros
Sara Corrales embarazada
Sara Corrales presume su barriguita de embarazo/AFP: Gustavo Caballero
