Gregorio Pernía presentó a su hijo recién nacido, así reaccionó Carmen Villalobos

El actor Gregorio Pernía presumió a su hijo menor tras pocos días después de haber nacido.

Gisseth Beltrán García
Gregorio Pernía
Gregorio Pernía presentó a su bebé/AFP: Frazer Harrison

El actor Gregorio Pernía presentó oficialmente a su hijo menor, fruto de su matrimonio con Erika Rodríguez.

¿Cuándo nació el hijo de Gregorio Pernía?

El cucuteño reveló a sus millones de fanáticos en redes sociales un emotivo video en el que reveló que su esposa dio a luz a su hijo menor, a quien llamó por su mismo nombre: Gregorio.

Gregorio Pernía mostró el rostro de su hijo

La llegada del nuevo integrante de la familia se dio el pasado 18 de noviembre, fecha en la que su familia se llenó de alegría y amor.

¿Cómo presentó Gregorio Pernía a su hijo Gregorio?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi nueve millones de seguidores, compartió una tierna fotografía en la que mostró el rostro de su pequeño y con la que quiso presentarlo a sus admiradores.

Gregorio Pernía presentó a su hijo menor

En la instantánea se ve al pequeño durmiendo en su coche muy tranquilo mientras recibe el sol.

"Una hermosa bendición de Dios; Bebé ,les presento al Mono Pernía. Agradecidos por tantas muestras de cariño ya camino a la casita con. Gracias por tantos mensajes de amor... los queremos", escribió en la descripción de la publicación.

La actriz Carmen Villalobos demostró lo mucho que se derritió con la publicación del actor al comentar: "Gregooooooo pero que es esa cositaaaa tan bellaaaaaaaaaa".

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo bebé de Gregorio Pernía?

Tras su revelación, miles de seguidores lo llenaron de corazones y comentarios donde lo felicitaron y elogiaron por su nuevo hijo, además de desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida con su pequeño.

Asimismo, muchos decidieron dar a conocer su opinión sobre a quién se les parecía el bebé, donde algunos destacaron el parecido del niño con el actor, mientras que otros señalaron que se parecía a la mamá.

Por ahora, Gregorio Pernía sigue disfrutando de su bebé y compartiendo algunos detalles de lo que ha sido la llegada del pequeño a su vida y a la de su familia.
Asimismo, continúa enfocado en sus respectivos proyectos en los que espera cautivar a sus admiradores que tanto lo apoyan y les gusta deleitarse con su talento actoral.

