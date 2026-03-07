Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Influencer que Valentino Lázaro relacionó con Juanse Laverde rompe su silencio y aclara su orientación

El influencer que Valentino Lázaro relacionó con Juanse Laverde salió a aclarar su orientación tras recibir varios comentarios.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El influencer que Valentino relacionó con Juanse, abrió su corazón a sus seguidores y aclaró su verdadera orientación. (Fotos: Freepik y Canal RCN)

En las últimas horas, el influencer argentino Matías Ochoa, al que Valentino Lázaro relacionó con Juanse Laverde cuando comenzó La casa de los famosos Colombia, salió a revelar su orientación tras recibir diversos comentarios en redes sociales.

¿Qué dijo Matías Ochoa?

A través de su cuenta de TikTok, donde suma más de 14 millones de seguidores, el reconocido creador de contenido Matías Ochoa rompió su silencio para responder a los comentarios negativos sobre su orientación que han llegado a sus redes.

Influencer Matías Ochoa, aclara su orientación
Matías Ochoa reveló a sus seguidores su orientación. (Foto: Freepik)

Matías explicó que no le molestaba que hablaran del tema y confesó que le resultaba divertido que algunos le sugirieran aceptar que le gustan los hombres.

Aun así, decidió no revelar su orientación públicamente, enfatizando que solo sus amigos más cercanos, familiares y exparejas conocían la verdad.

Además, invitó a sus seguidores curiosos a conocerlo en persona, asegurando que su energía y forma de hablar les darían la respuesta por sí mismos.

¿Por qué Valentino Lázaro relacionó a Matías Ochoa con Juanse Laverde?

Recién comenzó el reality de Canal RCN, Valentino Lázaro protagonizó una fuerte discusión con Juanse Laverde, instándolo a aceptar su orientación, mencionando que tuvo una cercanía con Matías Ochoa. Muchos televidentes desconocían al influencer, lo que los llevó a investigar por sus propios medios quién era.

No obstante, Juanse negó las declaraciones de Valentino, pero el exnovio del bailarín terminó confirmando en redes y medios que Lázaro no había mentido.

Valentino Lázaro y Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia
Valentino Lázaro relacionó a Juanse Laverde con Matías Ochoa. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es Matías Ochoa?

Matías Ochoa es un influencer y creador de contenido argentino con una fuerte presencia en redes sociales, donde millones de seguidores siguen su trabajo como modelo, músico y participante de realities de entretenimiento. Su carisma y versatilidad lo han convertido en una figura conocida en varios países de Latinoamérica.

Recientemente, Matías amplió su perfil televisivo al participar en un importante programa de cocina donde celebridades compiten ante exigentes jurados, demostrando que su talento va más allá de las redes sociales y los realities tradicionales.

Su nombre volvió a sonar en redes tras las declaraciones de Valentino Lázaro sobre su cercanía con Juanse, lo que generó que varios de sus seguidores preguntaran en los comentarios sobre su orientación.

