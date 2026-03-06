Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mateo Carvajal generó alarma por mensaje en redes sociales: "casi me les voy"

Mateo Carvajal preocupó a sus seguidores tras publicar un mensaje inquietante en sus redes sociales sobre su vida que alarmó a muchos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Mateo Carvajal publicó un angustiante mensaje en redes sociales
Mateo Carvajal preocupó a sus fans por curioso mensaje diciendo que casi pierde la vida. (Foto: Canal RCN)

El deportista Mateo Carvajal generó preocupación entre sus seguidores tras publicar en Instagram un mensaje alarmante, revelando que por una actividad reciente estuvo cerca de perder la vida. ¿Qué sucedió? Te contamos todos los detalles.

¿Qué le pasó a Mateo Carvajal?

El creador de contenido paisa Mateo Carvajal, reconocido por participar en diversos realities de fuerza y resistencia y por compartir en sus redes momentos junto a su hijo Salvador, fruto de su relación con la presentadora Melina Ramírez,, sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar que iniciaría una nueva "hazaña", una experiencia que, según contó después, casi le cuesta la vida.

Mateo Carvajal generó preocupación en redes por curioso mensaje
Mateo Carvajal realizó una nueva hazaña que según él, casi le cuesta la vida. (Foto: Canal RCN)

El modelo de 34 años se aventuró junto a un grupo de amigos a subir una montaña, cuyo nombre aún no ha revelado, aunque sí compartió varias pistas sobre el lugar a través de sus redes sociales.

No obstante, en las últimas horas generó preocupación entre sus seguidores al contar que, aunque logró llegar hasta la cima, el ascenso fue mucho más exigente de lo que esperaba. Incluso confesó que, pese a su buen estado físico, estuvo cerca de no lograrlo y comentó en tono jocoso que "casi se les va".

Hoy por primera vez en mi vida llegué a una cumbre. Y casi me les voy por creerme un hombre de las montañas que entrena en llano grande y escucha música andina", escribió.

¿Por qué Mateo Carvajal escaló una montaña?

El también influencer contó a sus más de cuatro millones de seguidores que la aventura que impartió se debió a que ha querido realizar junto a sus amigos un documental que grabaron y producirán ellos mismos, generando grandes expectativas.

Y ya terminamos las grabaciones del documental. El último récord", dijo.

Por ahora, los seguidores de Mateo permanecen atentos a sus historias de Instagram, a la espera de que publique el documental de esta experiencia y así conocer de primera mano la aventura que, según él, casi le cuesta la vida.

Mateo Carvajal reveló que casi pierde la vida. ¿Qué le pasó?
Mateo Carvajal producirá un documental con sus amigos que ya generó expectativa en redes. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es Mateo Carvajal?

Mateo Carvajal es un influencer y modelo colombiano que se ha consolidado como una de las figuras más populares del contenido fitness y de estilo de vida en redes sociales. Con el paso del tiempo ha construido una amplia comunidad digital que sigue de cerca sus retos deportivos, viajes y proyectos personales.

Además de su presencia en internet, el paisa también ha desarrollado emprendimientos relacionados con el bienestar y el entrenamiento físico, y suele compartir con sus seguidores experiencias de aventura, motivación y superación personal.

