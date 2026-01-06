Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mateo Carvajal reaccionó a críticas por actividades extremas con Salvador: "Lo voy a tirar de paracaídas"

Mateo Carvajal respondió con contundencia a quienes lo critican por permitir que Salvador viva experiencias extremas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mateo Carvajal sorprendió al responderle a un seguidor.
Mateo Carvajal sorprendió al responderle a un seguidor que lo criticó. (Foto Canal RCN)

El modelo y creador de contenido Mateo Carvajal, le respondió con ironía a una seguidora que lo criticó por llevar a su hijo a las montañas rusas.

Mateo Carvajal le respondió a una seguidora.
Mateo Carvajal le respondió a una seguidora que lo cuestionó por hacer actividades extremas con su hijo Salvador. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

En la publicación compartida por Mateo, se puede ver cómo una de sus seguidoras le reclama en la historia con su hijo Salvador y lo llama conchudo por ser tan alcahueta con su hijo y permitirle hacer actividades que, según ella, no son buenas para los niños.

¿Qué le respondió Mateo Carvajal a la seguidora que lo criticó por llevar a su hijo Salvador a las montañas rusas?

Mateo le responde con humor y sarcasmo que eso no es nada y que aún les falta ver como lo lanza de un avión en paracaídas.

La internauta le respondió que era un descarado y que como mamá desaprueba todas las decisiones de Mateo respecto a su hijo Salvador.

Con solo 5 años, Salvador ha acompañado a su papá en muchas de sus actividades, incluso en una oportunidad fue blanco de críticas por dejar tatuar a su hijo de manera temporal y por llevarlo a las carreras de running.

Artículos relacionados

La relación entre Mateo y Salvador ha sido constantemente expuesta en redes sociales, donde el creador de contenido comparte momentos cotidianos y experiencias que vive junto a su hijo.

Desde viajes, entrenamientos y actividades recreativas, hasta situaciones más espontáneas, cada publicación se convierte en un escenario para los comentarios y las interpretaciones.

Para algunos seguidores, la forma en que Mateo involucra a Salvador en sus aventuras es un ejemplo de cercanía y complicidad, mientras que para otros resulta irresponsable, polémico y cuestionable.

“Y eso que no ha visto que lo voy a tirar de paracaídas en avión”, escribió Mateo Carvajal en su publicación.

Artículos relacionados

¿Quién es la mamá de Salvador, hijo de Mateo Carvajal?

Salvador es fruto de la relación que Mateo Carvajal sostuvo con su expareja, la presentadora y modelo Melina Ramírez, con quien compartió varios años antes de tomar caminos separados.

Tras esa etapa, el creador de contenido encontró nuevamente la estabilidad sentimental y desde el 2023 mantiene una relación sólida con la empresaria paisa Stephanie Ruiz.

Mateo Carvajal anuncia nunca aventura.
Mateo Carvajal anuncia nunca aventura junto a su hijo Salvador. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe sorprende al hablar de un nuevo embarazo tras convertirse en papá Jessi Uribe

Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Tras un mes del nacimiento de su hija junto a Paola Jara, Jessi Uribe se refirió públicamente a la posibilidad de un nuevo embarazo.

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas? Talento internacional

¿Quién es la nueva novia de Joe Jonas?: ¡Es latina!

Joe Jonas se da una nueva oportunidad en el amor junto a una modelo latinoamericana, a quien ya presentó a sus hijas y círculo cercano.

Blessd asegura que la fama no lo ha cambiado Blessd

¿Indirecta a Feid? Blessd asegura que la fama no lo ha cambiado a diferencia de otros

Blessd habló sin filtros durante un stream con Westcol, lanzó frases que muchos tomaron como indirectas a Feid

Lo más superlike

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables mencionando a La Segura Johanna Fadul

Johanna Fadul y Tebi Bernal revelan sus no negociables en La casa de los famosos recordando a La Segura

Johanna Fadul y Tebi Bernal sorprendieron al mencionar a La Segura al hablar de sus no negociables en La casa de los famosos.

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Rosalía despide el año en Brasil y un gesto desata rumores globales. Rosalía

Rosalía despierta rumores de romance al pasear de la mano con Loli Bahía

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal

Terror en casa de un director de cine tras explosión de una power bank Talento nacional

Power bank explotó y dejó calcinada la vivienda de un reconocido director de cine