Mateo Carvajal reaccionó a críticas por actividades extremas con Salvador: "Lo voy a tirar de paracaídas"

El modelo y creador de contenido Mateo Carvajal, le respondió con ironía a una seguidora que lo criticó por llevar a su hijo a las montañas rusas.

Mateo Carvajal le respondió a una seguidora que lo cuestionó por hacer actividades extremas con su hijo Salvador. (Foto Canal RCN)

En la publicación compartida por Mateo, se puede ver cómo una de sus seguidoras le reclama en la historia con su hijo Salvador y lo llama conchudo por ser tan alcahueta con su hijo y permitirle hacer actividades que, según ella, no son buenas para los niños.

¿Qué le respondió Mateo Carvajal a la seguidora que lo criticó por llevar a su hijo Salvador a las montañas rusas?

Mateo le responde con humor y sarcasmo que eso no es nada y que aún les falta ver como lo lanza de un avión en paracaídas.

La internauta le respondió que era un descarado y que como mamá desaprueba todas las decisiones de Mateo respecto a su hijo Salvador.

Con solo 5 años, Salvador ha acompañado a su papá en muchas de sus actividades, incluso en una oportunidad fue blanco de críticas por dejar tatuar a su hijo de manera temporal y por llevarlo a las carreras de running.

La relación entre Mateo y Salvador ha sido constantemente expuesta en redes sociales, donde el creador de contenido comparte momentos cotidianos y experiencias que vive junto a su hijo.

Desde viajes, entrenamientos y actividades recreativas, hasta situaciones más espontáneas, cada publicación se convierte en un escenario para los comentarios y las interpretaciones.

Para algunos seguidores, la forma en que Mateo involucra a Salvador en sus aventuras es un ejemplo de cercanía y complicidad, mientras que para otros resulta irresponsable, polémico y cuestionable.

“Y eso que no ha visto que lo voy a tirar de paracaídas en avión”, escribió Mateo Carvajal en su publicación.

¿Quién es la mamá de Salvador, hijo de Mateo Carvajal?

Salvador es fruto de la relación que Mateo Carvajal sostuvo con su expareja, la presentadora y modelo Melina Ramírez, con quien compartió varios años antes de tomar caminos separados.

Tras esa etapa, el creador de contenido encontró nuevamente la estabilidad sentimental y desde el 2023 mantiene una relación sólida con la empresaria paisa Stephanie Ruiz.