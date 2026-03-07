Karola reaccionó de manera inesperada a la broma de Elvis y Crespo en La casa de los famosos Colombia

Karola Alcendra no reaccionó de la mejor manera a una broma que le hicieron los nuevos personajes de La casa de los famosos Colombia 3, Elvis y Crespo.

Karola reaccionó de forma inesperada a la broma de Juanda Caribe y Juan Palau. (Foto Canal RCN)

Los habitantes de la casa más famosa del país vivieron un tenso momento por culpa de un huevo del mercado.

Mariana Zapata decidió comerse un huevo del desayuno para complementar el almuerzo.

Esta situación no agradó mucho a las mujeres de la habitación Tormenta, quienes no dudaron en hacer la queja, alegando que también lo harían sin pensar en los compañeros.

Eidevin fue el primero en reaccionar defendiendo a Mariana, diciéndole a Alexa y Yuli que parecían unas niñas pequeñas y que estaban en toda la libertad de hacerlo.

Mariana también respondió asegurando que lo había hecho para reemplazar un alimento del almuerzo que no le gustaba.

Alexa, por su parte, dijo que a ella tampoco le agradaban algunas cosas, pero que las comía y respetaba lo que se había acordado entre todos. El cruce de palabras no se detuvo y terminó involucrando a varios participantes.

Juanda Caribe y Juan Palau aprovecharon la tensión para presentar a sus dos nuevos personajes: Elvis y Crespo.

Con pelucas y gafas, ambos lograron bajar los ánimos con risas y canciones que relataban de manera jocosa el inesperado conflicto por un huevo.

La creatividad de los dos artistas transformó un momento de tensión en un instante de humor colectivo.

¿Cómo reaccionó Karola a la broma de Elvis y Crespo en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante las bromas, varios de los involucrados reaccionaron con risas y tranquilidad. Sin embargo, Karola no se tomó de la mejor manera que se metieran con su cabello y reaccionó de una forma que Elvis y Crespo no esperaban.

La participante los sacó de la habitación del poder, ahuyentándolos con el palo de la mesa de billar y persiguiéndolos hasta la habitación donde los bromistas tuvieron que refugiarse cerrando la puerta.

Karola les advirtió que no se quedaría tranquila hasta devolverles la broma. El momento generó risas entre los demás habitantes, quienes venían de atravesar varios conflictos.

¿Por qué Tormenta durmió por fuera de su habitación en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otra parte, Tormenta fue el perdedor de la prueba de beneficio y castigo, lo que obligó a todos sus integrantes a dormir fuera de su habitación.

Sin la posibilidad de usar el calabozo, tuvieron que acomodarse en diferentes espacios de la casa como la sala, lo que aumentó la incomodidad.

Además, quedó definida la segunda placa de nominados de la semana con Juanse Laverde, Yuli Ruiz, Juancho Arango, Juan Palau, Eidevin y Alexa Torrex en riesgo de abandonar la competencia.