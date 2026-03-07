Ester Expósito y Kylian Mbappé generan rumores de romance tras ser vistos juntos en París

La actriz española Ester Expósito y el jugador francés Kylian Mbappé generaron conversación en redes sociales, luego de que fueran captados en un plan muy romántico en París.

¿Qué hacían Ester Expósito y Kylian Mbappé en París?

De acuerdo con el bloguero francés Aqababe, conocido por compartir noticias de celebridades, Ester Expósito y Kylian Mbappé podrían estar viviendo un romance secreto, luego de ser vistos en las últimas semanas compartiendo momentos muy cercanos y afectuosos.

Kylian Mbappé y Ester Expósito generan rumores de romance tras ser vistos juntos. (Foto izquierda: Franck Fife/ AFP | Foto derecha: Patricia de Melo Moreira/ AFP)

Según el mismo bloguero, su primer encuentro ocurrió en Madrid el pasado 25 de febrero, y más tarde se habrían reencontrado en París, donde fueron captados disfrutando de una cena romántica en el restaurante Pullman, cerca del icónico Museo del Louvre.

Durante la noche del 5 de marzo y la madrugada del 6, la pareja continuó pasando tiempo juntos, y varios testigos presentes en el lugar confirmaron que estuvieron acompañados y en actitud muy cercana, aumentando los rumores sobre su relación.

Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo. Varias personas los vieron besándose durante toda la noche”, escribió Aqababe.

¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios?

Aunque los rumores se intensificaron tras las declaraciones del bloguero, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han confirmado públicamente que mantienen una relación.

Aun así, los seguidores de ambos se dieron a la tarea de investigar y notaron que se siguen mutuamente en Instagram, y que la actriz española compartió en sus historias que se encuentra en París, lo que avivó aún más las especulaciones.

Por su parte, se sabe que el delantero del Real Madrid también estaba en la capital francesa, donde continuaba con su recuperación de una molestia en la rodilla que presentó tras un encuentro en la cancha.

Ester Expósito publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram que confirmarían su estadía en París. (Foto: Loic Venance/ AFP)

¿Por qué son famosos Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Ester Expósito es una actriz española conocida mundialmente por su papel en la serie juvenil 'Élite' de Netflix, que la catapultó al reconocimiento internacional y la consolidó como una de las artistas más influyentes de su generación.

Por su parte, Kylian Mbappé es un futbolista francés de élite que juega como delantero en el Real Madrid y se ha destacado por sus goles, títulos y actuaciones con clubes y la selección francesa, convirtiéndolo en una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.