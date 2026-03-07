Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ester Expósito y Kylian Mbappé generan rumores de romance tras ser vistos juntos en París

Ester Expósito y Kylian Mbappé generaron rumores de romance en redes tras ser vistos juntos en París. ¿Qué estaban haciendo?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados juntos
Ester Expósito y Kylian Mbappé generan rumores de romance tras ser vistos juntos en París. (Foto izquierda: Alberto Pizzoli / AFP | Foto derecha: Franck Fife/ AFP)

La actriz española Ester Expósito y el jugador francés Kylian Mbappé generaron conversación en redes sociales, luego de que fueran captados en un plan muy romántico en París.

Artículos relacionados

¿Qué hacían Ester Expósito y Kylian Mbappé en París?

De acuerdo con el bloguero francés Aqababe, conocido por compartir noticias de celebridades, Ester Expósito y Kylian Mbappé podrían estar viviendo un romance secreto, luego de ser vistos en las últimas semanas compartiendo momentos muy cercanos y afectuosos.

Kylian Mbappé y Ester Expósito generan rumores de romance
Kylian Mbappé y Ester Expósito generan rumores de romance tras ser vistos juntos. (Foto izquierda: Franck Fife/ AFP | Foto derecha: Patricia de Melo Moreira/ AFP)

Según el mismo bloguero, su primer encuentro ocurrió en Madrid el pasado 25 de febrero, y más tarde se habrían reencontrado en París, donde fueron captados disfrutando de una cena romántica en el restaurante Pullman, cerca del icónico Museo del Louvre.

Durante la noche del 5 de marzo y la madrugada del 6, la pareja continuó pasando tiempo juntos, y varios testigos presentes en el lugar confirmaron que estuvieron acompañados y en actitud muy cercana, aumentando los rumores sobre su relación.

Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo. Varias personas los vieron besándose durante toda la noche”, escribió Aqababe.

Artículos relacionados

¿Ester Expósito y Kylian Mbappé son novios?

Aunque los rumores se intensificaron tras las declaraciones del bloguero, ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé han confirmado públicamente que mantienen una relación.

Aun así, los seguidores de ambos se dieron a la tarea de investigar y notaron que se siguen mutuamente en Instagram, y que la actriz española compartió en sus historias que se encuentra en París, lo que avivó aún más las especulaciones.

Por su parte, se sabe que el delantero del Real Madrid también estaba en la capital francesa, donde continuaba con su recuperación de una molestia en la rodilla que presentó tras un encuentro en la cancha.

Ester Expósito, actriz española
Ester Expósito publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram que confirmarían su estadía en París. (Foto: Loic Venance/ AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué son famosos Ester Expósito y Kylian Mbappé?

Ester Expósito es una actriz española conocida mundialmente por su papel en la serie juvenil 'Élite' de Netflix, que la catapultó al reconocimiento internacional y la consolidó como una de las artistas más influyentes de su generación.

Por su parte, Kylian Mbappé es un futbolista francés de élite que juega como delantero en el Real Madrid y se ha destacado por sus goles, títulos y actuaciones con clubes y la selección francesa, convirtiéndolo en una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Talento nacional

Actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' genera preocupación en redes tras publicar video en prisión

Un actor de 'Pandillas, Guerra y Paz' ha generado preocupación a sus seguidores tras compartir un video desde prisión en redes sociales.

Ana María Estupiñán enterneció al celebrar un momento muy especial junto a su bebé Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció al celebrar un momento muy especial junto a su bebé, ¿cuál?

Emanuel, primer hijo de Ana María Estupiñán y Mattías Bylin, vivió un momento especial acompañado de sus familiares.

Juliana Calderón publicó foto que dejó su pareja antes del accidente Juliana Calderón

Juliana Calderón sacó a la luz inédita foto minutos antes del accidente de Yeison Jiménez

Juliana Calderón reveló inédita foto que le envió el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: "Sigo maldiciendo ese sábado".

Lo más superlike

Video de las últimas palabras de mujer que se lanzó en tobogán Viral

Sale a la luz video de las últimas palabras de mujer que murió tras lanzarse de tobogán

Camila García había tenido un presentimiento previo al lanzarse del tobogán en parque de Chinácota, Norte de Santander.

Lady Noriega reveló detalles. Lady Noriega

Lady Noriega hizo fuertes declaraciones sobre su convivencia con Alexa Torrex en La casa de los famosos

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

Luis Alfonso explica por qué decidió respaldar al equipo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento Yeison Jiménez

Luis Alfonso confiesa la verdadera razón por la que decidió apoyar al equipo de Yeison Jiménez

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?