Juan David Tejada habría lanzado advertencia a Aida Victoria: “me gusta ver el mundo arder”

Juan David Tejada reapareció con polémica advertencia que internautas relacionaron con Aida Victoria Merlano.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juan David Tejada sorprende con fuerte advertencia para Aida Victoria
Juan David Tejada lanza alerta que deja a Aida Victoria en el centro de atención. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juan David Tejada, mejor conocido en redes sociales como ‘El agropecuario’, reapareció en sus redes sociales con una fuerte advertencia que muchos internautas relacionaron a Aida Victoria Merlano y su reciente video en el que expuso públicamente una demanda en su contra por maltrato.

¿Cuál fue la supuesta advertencia que Juan David Tejada le hizo a Aida Victoria Merlano?

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano parase no tener fin, pues durante las últimas semanas los enfrentamientos virtuales entre la reconocida pareja han aumentado.

Juan David Tejada rompe el silencio tras video de Aida: “He derrochado mucha plata”
Juan David Tejada sorprende con mensaje tras el video de Aida sobre las madres solteras. (Foto Canal RCN | Freepik).

En la tarde de este miércoles 3 de diciembre Juan David compartió un inesperado video que muchos relacionaron con la influenciadora barranquillera, pues en este ‘El agropecuario’ lanzaba una fuerte advertencia en la que mencionaba lo mucho que le gustaba ver “el mundo arder”.

"A mí me gusta mucho ver el mundo arder; adivinen en dónde voy a estar. ¡Pendientes, pues!", comentó el hombre por medio de un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

El video en cuestión fue interpretado por varios internautas como una advertencia directa a Aida Victoria Merlano, frente a las recientes acusaciones que realizó durante un contenido que lanzó para las madres solteras.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano en su video para las madres solteras?

Y es que Aida Victoria Merlano compartió un audiovisual en el que habló desde su experiencia como madre soltera para darle diversos consejos a las mujeres que se encuentran atravesando por el mismo proceso que ella.

Nueva pulla de Aida Victoria Merlano en plena polémica con su expareja
Aida Victoria Merlano vuelve a lanzar mensaje en medio del conflicto con su ex. (Foto: Canal RCN)

Por esta razón, la creadora de contenido usó como ejemplo las acciones de Juan David Tejada durante su relación, embarazo y postparto, reafirmando así que era un hombre agr3s1v0 e irresponsable.

Dentro de los ejemplos que la barranquillera puso mencionó una demanda por maltrato hacia su expareja para animar a las mujeres que sufrían de v1ol3mc1a intrafamiliar tomaran cartas en el asunto, así como también animó a que demandaran a los padres de sus hijos por la cuota de alimentación.

