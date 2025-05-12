Luisa Fernanda W sorprende a Pipe Bueno con este regalo y su reacción es viral

La influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió al cantante Pipe Bueno con un inesperado obsequio en estas fecha decembrinas.

¿Qué le regaló Luisa Fernanda W a Pipe Bueno?

El artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, un video en el que dio a conocer el obsequio que le hizo Luisa Fernanda W, el cual no entiende si lo hizo por un bien hacia él o si lo hizo de maldad.

Según contó, la paisa decidió regalarle un retiro espiritual para este fin de semana de velitas.

"Yo te estoy haciendo este regalo con muchísimo amor, le acabo de regalar a Pipe un retiro y me parece hermoso porque es para que vayas, reflexiones, tenga un fin de semana más sano, sin licor, también sin celular y te relajes un poco de las redes sociales", dijo Luisa.

¿Cómo reaccionó Pipe Bueno tras el regalo que le hizo Luisa Fernanda W?

El artista detalló que necesitaba la opinión de sus fanáticos al respecto, pues estaba confundido sobre las intenciones de la creadora contenido hacia él.

"El sábado es Grupo Firme en Bogotá, pero si esto me llegó en este momento... porque la verdad para mí es un mes donde hay mucho consumo de licor por la música que canto y uno como que viene del peso de todo el año y uno se desfoga ahorita en diciembre, entonces lo voy a recibir con amor, te amo mi vida", señaló.

Tras su revelación, miles de seguidores reaccionaron detallando el gran obsequio que le hizo la influenciadora, mientras que otros lo tomaron con humor y le indicaron que de ellos iban al retiro desde el domingo para poder asistir al concierto de la agrupación de música regional mexicana.

Por ahora, los famosos están de regreso a Colombia, pues pasarán diciembre en el país para poder compartir con sus respectivas familias estas fechas tan especiales y cumplir con sus labores profesionales, pues esta época es donde el artista tiene una gran demanda de conciertos alrededor del país.