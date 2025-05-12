Yina Calderón reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y Westcol

La empresaria Yina Calderón regresó a Colombia luego de haber estado en República Dominicana por más de un mes y desconocer muchas polémicas que ocurrieron en el país.

¿Qué dijo Yina Calderón de la tiradera de Pirlo?

Primero compartió un video en su cuenta de Instagram donde se mostró disfrutando de la parte en que el cantante le tira al streamer Westcol y le envió un mensaje a Pirlo con el humor que la caracteriza pidiéndole regalías por mencionarlo con el sobrenombre que ella le puso.

"¿Quién canta esta vaina que me encontré ? ya extrañaba mi país. Yo quedé westiercol, que me paguen regalías porque ese nombre se lo puse yo", dijo.

Posteriormente, en su programa 'Escándalo TV' habló del tema indicando que siente que en ese tipo de problemas de Pirlo con Blessd y Westcol es mejor no involucrarse, pero resaltó la valentía del caleño.

"Qué man tan par*do. Pirlo no ha tenido que mandar a nadie que lo respalde, que le conteste, el man contra todos, me encanta Pirlo", dijo.

Tras su declaración, muchos internautas coincidieron con ella y siguieron opinando sobre el tema, mientras que otros le detallaron que dicha controversia ya era parte del pasado y la criticaron pidiéndole que se actualizara un poco más sobre lo que estaba pasando en la farándula colombiana.

De igual manera, sorprendió a sus fanáticos al querer hacerse un cambio de look, donde se puso extensiones de pelo liso de color negro recibiendo diversas reacciones al respecto, pues muchos indicaron lo bien que se veía con su nueva imagen, mientras que otros la compararon con la influenciadora Karina García, señalando que se quería parecer a ella.

Asimismo, sigue preparándose para las celebraciones decembrinas y luego comenzar otros proyectos en el exterior, según ha revelado en varias ocasiones.

Además, sus fanáticos continúan a la expectativa de lo que pueda pasar con el puertorriqueño Asaf, con quien relacionó y quien vendrá a visitarla a Colombia.