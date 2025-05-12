Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y Westcol

Yina Calderón se pronunció sobre la tiradera de Pirlo contra Blessd y Westcol tras regresar a Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Blessd y Westcol
Yina Calderón opinó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y Westcol/Buen Día Colombia, AFP: Rodrigo Varela/Tommaso Boddi

La empresaria Yina Calderón regresó a Colombia luego de haber estado en República Dominicana por más de un mes y desconocer muchas polémicas que ocurrieron en el país.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón de la tiradera de Pirlo?

Primero compartió un video en su cuenta de Instagram donde se mostró disfrutando de la parte en que el cantante le tira al streamer Westcol y le envió un mensaje a Pirlo con el humor que la caracteriza pidiéndole regalías por mencionarlo con el sobrenombre que ella le puso.

Yina Calderón contra Blessd y Westcol

"¿Quién canta esta vaina que me encontré ? ya extrañaba mi país. Yo quedé westiercol, que me paguen regalías porque ese nombre se lo puse yo", dijo.

Artículos relacionados

Posteriormente, en su programa 'Escándalo TV' habló del tema indicando que siente que en ese tipo de problemas de Pirlo con Blessd y Westcol es mejor no involucrarse, pero resaltó la valentía del caleño.

"Qué man tan par*do. Pirlo no ha tenido que mandar a nadie que lo respalde, que le conteste, el man contra todos, me encanta Pirlo", dijo.

Tras su declaración, muchos internautas coincidieron con ella y siguieron opinando sobre el tema, mientras que otros le detallaron que dicha controversia ya era parte del pasado y la criticaron pidiéndole que se actualizara un poco más sobre lo que estaba pasando en la farándula colombiana.

Artículos relacionados

De igual manera, sorprendió a sus fanáticos al querer hacerse un cambio de look, donde se puso extensiones de pelo liso de color negro recibiendo diversas reacciones al respecto, pues muchos indicaron lo bien que se veía con su nueva imagen, mientras que otros la compararon con la influenciadora Karina García, señalando que se quería parecer a ella.

Yina Calderón elogia a Pirlo

Asimismo, sigue preparándose para las celebraciones decembrinas y luego comenzar otros proyectos en el exterior, según ha revelado en varias ocasiones.

Además, sus fanáticos continúan a la expectativa de lo que pueda pasar con el puertorriqueño Asaf, con quien relacionó y quien vendrá a visitarla a Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W sorprende a Pipe Bueno con este regalo y su reacción es viral

La influenciadora Luisa Fernanda W le hizo un particular obsequio a Pipe Bueno y él sigue confundido.

Marcela Reyes y Dj Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes le hace reclamo a Dj Exotic y revela verdad detrás de su reconciliación

La empresaria Marcela Reyes reveló la promesa que le hizo a Dj Exotic cuando él estuvo en coma.

Vanessa Pulgarín alerta a sus fans tras aparecer en silla de ruedas. Talento nacional

Vanessa Pulgarín preocupa tras aparecer en silla de ruedas: “tenía un dolor muy fuerte”

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, preocupó al aparecer en silla de ruedas desde un hospital: esto se sabe de su estado de salud.

Lo más superlike

Reconocida actriz de Netflix murió Talento internacional

Reconocida actriz de Netflix muere a los 45 años: dejó estremecedor mensaje de despedida

La actriz Criscilla Anderson dejó una emotiva carta para sus cuatro hijos de despedida: "Gracias por amarme".

Demanda de Nodal contra Cazzu por trámites con su hija Christian Nodal

Nodal demanda a Cazzu: lo que se sabe de los millones entregados y el conflicto por Inti

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?