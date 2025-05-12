Marcela Reyes le hace reclamo a Dj Exotic y revela verdad detrás de su reconciliación

La Dj Marcela Reyessorprendió a sus fanáticos tras reencontrarse con su expareja y padre de su hijo Valentino, Exotic, luego de tener una notable recuperación después de haber recibido dispar*s en medio de un tir*teo en un evento privado en Cali, donde estaba cumplir su labor como Dj.

¿Marcela Reyes le hizo reclamo a Dj Exotic?

La empresaria se mostró junto al Dj en sus historias en su cuenta de Instagram donde lo interrogó sobre recientes declaraciones en las que aseguró que Marcela había planeado su polémico video de las pat*das a la puerta en donde él se encontraba con su pareja del momento, con la que le habría sido infiel a la Dj.

Este indicó con humor que él no había dicho nada de eso, provocando risas en Marcela.

¿Marcela Reyes hizo una promesa tras el delicado estado de salud de Exotic?

En medio de su conversación, Marcela confesó que cuando Exotic estaba entre la vida y muerte, ella decidió hacerle una promesa para que este se salvara y siguiera luchando por su vida detallando que no le iba a volver a discutir por nada.

"Yo no le dije nada porque cuando él estaba en coma yo le prometí y le juré que nunca le iba a volver a pele*r, entonces ahora cada vez que le voy a decir algo me toca respirar, es que es increíble verlo así completico", expresó.

Tras su revelación, lograron diversas reacciones de los internautas, donde muchos indicaron lo felices que los hacen verlos juntos después de tanta polémica que surgió alrededor por su separación y la madurez y el crecimiento que han tenido ambos por el bienestar de su hijo Valentino.

Otros detallaron lo mucho que se alegran por Exotic al verlo tan recuperado luego de haber tenido que vivir un proceso tan difícil tras lo ocurrido, donde estuvo en cuidados intensivos con pronóstico reservado debido a lo delicado que estaba.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa del nuevo proyecto que habrá entre los dos, según adelantaron, el cual se trataría de un lanzamiento musical.