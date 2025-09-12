Jessi Uribe se ha convertido en una figura clave de la música popular colombiana, destacándose por su talento vocal y presencia escénica. Su carisma lo ha llevado más allá de los escenarios, conquistando también la pantalla chica y los titulares. Jessi se ha caracterizado por una infancia marcada y por la lucha hasta alcanzar el éxito y vivir romances muy comentados, su vida es realmente tan apasionante como sus canciones.

¿Cuál es el nombre real de Jessi Uribe y dónde nació?

El nombre real de Jessi Uribe es Yesid Eduardo Uribe Ordóñez. Nació el 22 de marzo de 1987 en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Lo que quiere decir que a la fecha -diciembre de 2025-, cuenta con 38 años.

El cantante creció rodeado de música, influenciado por sus padres, Penélope Ordóñez y Fernando Uribe. Según relata el artista, su padre solía llevarlo a sus presentaciones en un reconocido lugar de la ciudad.

Desde ese entonces, Jessi tomó admiración por la música popular y siguiendo el legado familiar, comenzó a cantar muy joven en varios escenarios.

Jessi Uribe desde muy niño adquirió amor por la música popular. Foto AFP: Rodrigo Varela

¿Cómo alcanzó la fama Jessi Uribe?

El reconocido cantante saltó a la fama tras participar en populares realities de canto, donde dejó en evidencia su talento y amor por la música.

Su primer acercamiento a la fama fue en 2008, cuando participó en el concurso Latin America Idol, llegando a destacarse entre los 50 mejores. Posteriormente, en 2013, fue parte del reality La Voz Colombia. Allí solo logró llegar a las etapas finales.

Sin embargo, Jessi nunca se dio por rendido, y en 2017, se sumó a un nuevo reality de canto nacional que sin duda marco un antes y un después de lo que sería su carrera como cantante. Pues logró encantar a los televidentes con su voz y carisma.

Con un reconocimiento ya establecido, Uribe lanza para el mismo año el sencillo 'Dulce Pecado', la cual se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando los primeros lugares en las listas de música popular y lanzándolo al estrellato nacional.

¿Quiénes han sido las parejas de Jessi Uribe?

El intérprete de 'Si me ven llorando' ha tenido dos relaciones sentimentales públicas que han sido expuestas en medios y redes sociales.

Sandra Barrios fue su primera esposa y es la madre de sus cuatro hijos. Luego de una tormenta de críticas y estar expuesto en el ojo público, Uribe comenzó su noviazgo con la cantante de música popular en 2019, y se casaron el 14 de mayo de 2022 ante Dios.

A la fecha -diciembre de 2025-, los cantantes han mantenido una relación sólida y han compartido su amor tanto en redes sociales como en escenarios .

¿Cuántos hijos tiene Jessi Uribe?

El cantante de música ranchera tiene cinco hijos. Fruto de su primer matrimonio con Sandra Barrios nacieron Luna Isabel, Sarah, Alan y Roy son sus nombres. En noviembre de 2025, le dio la bienvenida a Emilia, su primera hija con Paola Jara.

Por medio de sus redes sociales, Jessi ha demostrado que es un excelente padre y ya ha hablado públicamente sobre su paternidad.

El cantante ha manifestado en sus redes que no tendrá más hijos y está feliz con la llegada de Emilia a su hogar.

¿Cómo es la relación entre Jessi Uribe y Sandra Barrios?

La separación de Sandra Barrios y Jessi Uribe fue todo un proceso judicial y mediático que afectó en su momento a ambos. Sin embargo, el cantante ha revelado que mantienen una relación cordial y de respeto con su expareja por el bienestar de sus hijos.

El artista de música popular confesó que siempre ha estado presente en la vida de sus cuatro hijos y que debido a eso, Sandra le permite contacto telefónico y pasar fines de semana junto a él.

¿Cómo comenzó Jessi Uribe su relación con Paola Jara?

La historia de amor de Jessi y Paola dio lugar en 2019, cuando juntos trabajaron en la canción 'Como si nada'. Así lo confesó Jara a un medio nacional.

Pese a las críticas que han enfrentado, la pareja ha sabido mantenerse al margen y consolidar con éxito sus carreras profesionales.

Jessi Uribe y Paola Jara han estado juntos desde 2019. (AFP: Jason Koerner y ergi Alexander)

¿Con qué artistas ha colaborado Jessi Uribe?

Gracias a su voz y su fama en el género de música popular, Jessi Uribe ha logrado hacer colaboraciones exitosas con grandes cantantes.

Entre los más recordados y que han quedado en la memoria de los amantes del género, están: Jhonny Rivera y su hijo Andy Rivera, Espinoza Paz, Carin León, Pipe Bueno, Alejandro Fernández, Galy Galiano, Zion Hwang y Yohan Usuga y su esposa Paola Jara.

Estas colaboraciones demuestran la versatilidad de Jessi Uribe para unir distintos géneros y conectar con diversos públicos, lo que ha fortalecido su posición como uno de los referentes más importantes de la música popular.

¿Cuáles son las canciones más populares de Jessi Uribe?

Las canciones más populares del artista de 38 años y que han sido un éxito rotundo tanto a nivel nacional como internacional han sido:

Dulce Pecado - Considerada su canción más emblemática y la más reproducida en plataformas de streaming.

- Considerada su canción más emblemática y la más reproducida en plataformas de streaming. Repítela - Canción que ha mantenido una presencia constante.

- Canción que ha mantenido una presencia constante. Como si nada - Un hit a dueto con Paola Jara que ha sido destacado en grandes emisoras

- Un hit a dueto con Paola Jara que ha sido destacado en grandes emisoras Alguien me gusta - Colaboración con Jhonny Rivera y Andy Rivera que ha sido bien recibida por el público.

- Colaboración con Jhonny Rivera y Andy Rivera que ha sido bien recibida por el público. Matemos las ganas - Tema que ha consolidado su estilo en la música popular.

- Tema que ha consolidado su estilo en la música popular. Guaro - Una canción que ha sido popular en diversas plataformas de streaming.

- Una canción que ha sido popular en diversas plataformas de streaming. La Culpa - Otras de sus canciones más escuchadas.

- Otras de sus canciones más escuchadas. Ellas son así- Colaboración con Espinoza Paz que ha resonado entre sus seguidores

¿Cuáles han sido los reconocimientos que ha ganado Jessi Uribe?

El bumangués ha sido reconocido en diversas ocasiones por su talento y trayectoria en la música popular, obteniendo premios y nominaciones tanto a nivel nacional como internacional.

En 2020, en los Premios Nuestra Tierra, Jessi ganó su primer galardón como Artista Popular del Año. Título que volvió a ganar en 2021 sumado a Mejor canción popular del año, por 'La Conquista' junto a Paola Jara.

Además, ha estado nominado en los Premios Juventud en 2021, Premios Latin Plug y a los Premios Grammy 2025. En este último, Uribe hizo historia al convertirse en el primer artista colombiano de música popular en ser nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco 'De Lejitos'.

Aunque no ganó, esta nominación marcó un sello importante en su carrera.