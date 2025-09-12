Shakira tendrá un rol clave en el Mundial 2026, aunque no será desde el escenario

La participación de Shakira en la próxima Copa del Mundo ya es un hecho, pero no en el sentido en que muchos seguidores esperaban, pues no estará a cargo de ningún show musical en la inauguración o clausura del Mundial 2026.

Esta vez, su presencia tendrá un enfoque distinto, orientado a fortalecer iniciativas en la educación global y las causas sociales.

¿Cuál será exactamente el papel de Shakira en este Mundial?

La FIFA confirmó que la cantante hará parte de un proyecto estratégico que busca transformar la vida de millones de jóvenes a través del deporte, se trata de un rol que conecta con la trayectoria humanitaria que Shakira ha construido durante más de dos décadas y que ahora se expande a una plataforma de alcance mundial.

La misión principal de este fondo es recaudar y financiar programas educativos, el desarrollo de escuelas de fútbol y proyectos de formación para niños y jóvenes en más de 200 países.

Se espera que estas iniciativas contribuyan a crear entornos seguros, de crecimiento y de aprendizaje para nuevas generaciones, utilizando el deporte como motor de transformación social.

Y la voz de Shakira dentro del consejo busca aportar experiencia, visión y credibilidad en la construcción de proyectos que beneficien a poblaciones vulnerables alrededor del mundo.

¿Qué relación tiene este rol con la labor social de Shakira?

Shakira ha liderado la Fundación Pies Descalzos, organización que ha logrado construir y operar escuelas en zonas vulnerables de Colombia, ofreciendo educación de calidad a miles de niños, proyectos que no solo han cambiado la vida de estudiantes y familias, sino que han demostrado que la combinación entre educación y deporte puede romper ciclos de pobreza.

Shakira se une a una iniciativa mundial de educación impulsada por la FIFA. (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

Gracias a este trabajo, Shakira se ha convertido en una embajadora natural de causas relacionadas con el desarrollo infantil.

¿Qué impacto tendrá la participación de Shakira en el Mundial 2026?

Se espera que su presencia en este consejo impulse campañas de recaudación y amplifique el mensaje de la iniciativa gracias a su influencia mundial, muchos seguidores soñaban con verla interpretando un nuevo himno mundialista, sin embargo, la artista ha dejado claro que su prioridad en esta edición será otra, contribuir a un legado social que permanezca más allá de los escenarios.

Shakira estará en el Mundial, pero no como muchos esperaban. La artista hará parte de un consejo global que transformará la vida de miles de jóvenes. Foto: AFP - Jamie McCarthy

Su participación en el Mundial 2026, desde este nuevo rol, podría convertirse en una de las contribuciones más significativas de su carrera fuera de los escenarios.