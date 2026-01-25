Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G dejó curioso mensaje tras confirmarse su ruptura con Feid: "Disfrutando la tormenta"

Karol G reapareció en redes con un mensaje que dio señales de cómo está afrontando su tusa tras su ruptura con Feid.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G dejó curioso mensaje en redes
Karol G dejó mensaje en sus historias tras ruptura con Feid. (AFP: KEVIN WINTER y Freepik)

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G en la industria musical, ha sido tendencia en los últimos días tras confirmarse su ruptura con Feid.

¿Cuál fue el mensaje con el que apareció Karol G tras su ruptura con Feid?

La ruptura de Karol G y Feid fue confirmada el medio estadounidense TMZ confirmó que los artistas habían puesto fin a su relación tras más de tres años de relación.

Esta noticia confirmó un rumor que venía cogiendo fuerza desde finales del 2025 cuando la expareja empezó a dejarse de mostrar junta en eventos públicos y tras no compartir contenido en sus redes sociales como lo hacían frecuentemente.

Tras confirmarse su ruptura por este medio internacional tanto Karol G como Feid decidieron guardar silencio y fue hasta la tarde del 25 de enero que la artista paisa decidió compartir una curiosa imagen y frase en sus redes sociales.

Karol G reapareció tras su ruptura con Feid en sus redes sociales. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

¿Cuál fue el curioso mensaje que dejó Karol G tras su ruptura con Feid?

Karol G compartió una foto de uno de sus perfumes en medio de la nieva con una curiosa frase que toma más sentido tras su ruptura con Feid.

La artista antioqueña dejó la frase "Disfrutando la tormenta" en la que hizo alusión al momento que pasa ahora en su vida tras terminar su relación sentimental.

Como era de esperarse esta imagen ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos de los seguidores de La Bichota empezaron a debatir sobre si fue una indirecta o solo casualidad.

¿Por qué terminaron Karol G y Feid?

Hasta el momento Karol G y Feid no se han pronunciado de manera oficial a través de sus redes sociales o en entrevistas sobre su ruptura y motivos de esta.

Cabe resaltar que el medio TMZ destacó que según sus fuentes la pareja terminó de manera amistosa su relación y en los mejores términos.

Sin embargo, sus seguidores siguen sin entender la razón de su ruptura ya que hasta mediados del 2025 se mostraban bastante enamorados y hasta se hablaba de planes más importantes en su relación como un hijo o una boda.

Karol G reacciona tras la confirmación de su ruptura con Feid
Karol G y Feid mantienen en reserva las razones de su ruptura. (AFP/ JAIME SALDARRIAGA)

 

