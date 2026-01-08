Lorena Altamirano brilló en la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 2026; así le fue
Lorena Altamirano dejó claro en la rueda de prensa de lanzamiento de La casa de los famosos Colombia 2026 sus ganas de ganar.
La actriz y participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Lorena Altamirano, emocionó en redes al compartir cómo vivió la rueda de prensa previa al estreno del programa.
¿Cómo vivió la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia 2026 Lorena Altamirano?
En un post en su Instagram, Lorena mostró el evento junto a varios medios y creadores de contenido que asistieron a cubrir la jornada.
La modelo y exreina estuvo acompañada de su prometido y exparticipante del reality Fernando “El Flaco” Solórzano.
En las imágenes se le ve conversando con periodistas y posando junto a sus 22 compañeros de programa, con quienes deberá convivir 24/7 mientras son grabados.
Altamirano acompañó las fotografías y videos con un mensaje en el que aseguró que desde ya comenzaba el programa para ella, dejando claro que está enfocada y que quiere convertirse en la tercera ganadora de uno de los formatos más exigentes de la televisión colombiana.
“¡Empezó esto! Lanzamiento a medios el día de hoy”, escribió Lorena Altamirano en su publicación.
¿Lorena Altamirano y Fernando “El Flaco” Solórzano se van a casar?
Por otra parte, Lorena atraviesa un gran momento personal y sentimental. Antes de la rueda de prensa, la actriz sorprendió a su prometido con una romántica serenata en la voz de Willian, vocalista del grupo Herencia de Timbiquí, en un restaurante de Cali.
El gesto fue presenciado por varias personas y se convirtió en el escenario perfecto para reafirmar su compromiso con Solórzano, a quien le pidió matrimonio de manera simbólica.
El programa iniciará el próximo lunes y contará con dos espacios complementarios que enriquecerán la experiencia de los seguidores.
“El After”, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrio, ofrecerá análisis y comentarios sobre lo que ocurre en la casa, mientras que “¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia?”, liderado por Néstor Parra y Roberto Velásquez, se transmitirá por la app y el canal oficial de YouTube de RCN, con un enfoque más profundo en las estrategias y momentos clave.
De esta manera, el Canal RCNapuesta por un cubrimiento completo, con opciones para todos los gustos y plataformas que permiten seguir cada detalle.
Con 23 habitantes confirmados y la expectativa de una temporada inolvidable, Lorena Altamirano se convierte en una de las figuras más esperadas, lista para dejar huella en el reality que ha marcado la televisión colombiana.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike