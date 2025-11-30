Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
VIDEO: La Segura revela cómo regaña a su hijo y cómo le responde el bebé

La creadora de contenido caleña conocida como La Segura explicó la razón por la que debe regañar a su hijo Lucca, fruto de su amor con Ignacio Baladán.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La Segura y el regaño a su hijo Lucca en un carro.
La Segura y el regaño a su hijo Lucca.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido caleña conocida como La Segura reveló un interesante video, desde su carro, en el que muestra cómo debe regañar a su hijo Lucca, fruto de su amor con el chef pastelero e influencer uruguayo Ignacio Baladán.

¿Cómo regaña La Segura a su hijo Lucca?

El video empieza con la creadora digital diciéndole a su hijo que no puede ser tan caprichoso y manipularla para hacer lo que él quiere, sino que, por su seguridad, debe ir en su silla especial para el carro. El niño parece no callar ante los alegatos de su mamá y le responde con balbuceos, algo que sorprende a La Segura y le pide que no le alegue.

Más adelante, La Segura explica que a su hijo no le gusta para nada la silla de seguridad de los bebés en los carros y que ella quiere dejar de llevarlo en los brazos en estos medios de transporte porque sabe que es por su seguridad.

El emotivo mensaje de La Segura para Dani Duke en su cumpleaños
La Segura celebra el cumpleaños de Dani Duke con un emotivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

El video demuestra entonces que la influencer, así su hijo sea tan solo un bebé, quiere siempre explicarle las situaciones para que sea consciente y entienda sus órdenes. Además, muchos seguidores lo toman con gracia y ternura por la relación que ella muestra que tiene con su hijo y la gracia con la que le habla.

Más adelante, también en sus historias de esta red social, La Segura encanta mostrando cómo el pequeño se entretiene en una piscina de pelotas.

¿Cómo llegó Lucca a la vida de La Segura?

La Segura e Ignacio se conocieron a través de redes sociales, cuando grabaron juntos un video en TikTok. Pese a ese inicio casual, rápidamente surgió una conexión fuerte: la comunicación creció, salieron a comer juntos y comenzaron una relación en abril de 2022. Con el paso del tiempo, su vínculo se fue fortaleciendo; durante la participación de La Segura en La casa de los famosos Colombia, él le propuso matrimonio en un gesto lleno de emoción. Finalmente, el 30 de diciembre de 2024 la pareja confirmó su boda civil —una ceremonia íntima para formalizar su relación justo antes de la llegada del bebé.

La Segura anunció su embarazo el 28 de octubre de 2024 con una publicación emotiva en Instagram. El 12 de abril de 2025 nació Lucca, con un peso de 3,45 kg, en un hospital de Medellín, lo que llenó de alegría a la pareja y sus seguidores. Desde entonces, han compartido públicamente momentos de su nueva vida como padres y han mostrado el rostro de su hijo, recibiendo felicitaciones de admiradores y colegas.

La Segura se recuperó tras una intervención estética.
Lucca, el hijo de La Segura, nació este año. (Foto Canal RCN)
