Cintia Cossio se defiende tras críticas por la alimentación de su bebé: "es puro silicón", le dijeron

Cintia Cossio respondió a quienes la critican por asistir a eventos lejos de casa ahora que su bebé, Lorenzo, tiene apenas unos meses de nacido.

¿Cuándo nació el bebé de Cintia Cossio y por qué la criticaron en redes?

La creadora de contenido anunció el nacimiento de su segundo hijo el pasado 3 de septiembre, aunque no se sabe con seguridad si esa fue la fecha exacta en la que Lorenzo llegó al mundo o si nació algunos días antes.

Cintia Cossio responde a críticas por asistir a eventos lejos de su bebé recién nacido. (Foto del Canal RCN e imagen de Freepik)

Lo cierto es que el pequeño llenó de más amor el hogar que Cintia ha construido junto a Jhoan López y su hijo mayor, Thiago.

Ahora que Lorenzo tiene tres meses, Cintia mostró que algunas internautas la han criticado por asistir a eventos lejos de casa. El comentario surgió días después del concierto de Dua Lipa en Bogotá, al que Cossio asistió.

Ante la pregunta: “¿Y su bebé? Cintia en todo lado, menos con él”, la hermana de Yeferson Cossio recordó que ella es reservada con su vida familiar y que no siente la necesidad de publicar todo lo que hace con sus hijos.

“Yo siempre estoy con mis hijos”, respondió. Luego añadió: “Que en este momento no me nazca hacer spam con ellos en mis redes sociales es algo distinto. De hecho, casi nunca publico nada sobre mis hijos o sobre mi pareja”.

De hecho, tras el concierto de Dua Lipa, Cintia contó la odisea que vivió para regresar rápidamente al lado de sus dos hijos.

Cintia Cossio reaccionó emocionada a “Antología” en el concierto de Dua Lipa y contó el caos de su regreso a Medellín. (Foto de AFP y del Canal RCN)

¿El bebé de Cintia Cossio recibe leche materna?

En otra historia, Cintia contó que también la han criticado por sus prótesis mamarias. Incluso, una internauta le preguntó irónicamente si su bebé tomaba “silicón” en lugar de leche materna.

Fiel a su estilo, Cossio explicó por qué las prótesis no interfieren con el proceso de producción de leche en el cuerpo de la mujer.

“Mi prótesis, al igual que tu cerebro con tu cuerpo, no tienen contacto directo”, escribió.

La influencer detalló que sus prótesis están colocadas detrás del músculo y de la glándula mamaria, por lo que ha podido amamantar sin inconvenientes. Incluso ha comentado en otras ocasiones, de forma coloquial, que es “bien lechera” y que debe extraerse leche cada cierto tiempo, sobre todo cuando no está cerca de su bebé.