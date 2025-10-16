Video viral: influencer Baby Demoni se modificó la lengua en dos partes antes de morir

En las plataformas digitales se volvió tendencia el nombre de Baby Demoni, una influencer que falleció y que las hermanas Calderón lo lamentaron, ya que señalaron que la conocían.

¿Por qué la muerte de Baby Demoni es tendencia?

El fallecimiento de Alejandra Esquin, quien en las plataformas digitales aparece como Baby Demoni, causó asombro y conmoción. En un principio, Yina Calderón comentó que la habían encontrado debatiéndose entre la vida y la muerte.

Tiempo después, Juliana Calderón le deseó un descanso en paz, confirmando que la influenciadora, con quien trabajaba, partió de este mundo.

Se investiga lo que le sucedió a Baby Demoni, pues se habló de que ella misma habría sido autora de su fin, pero también resuena la teoría de que su pareja tendría que ver.

Sea lo que sea, lo cierto es que la creadora de contenido causó conmoción y por eso es que empezó a popularizarse por su muerte. En efecto, un video con distintas reacciones es sobre el procedimiento que se mandó a hacer hace tiempo.

¿Cuál es el video viral del procedimiento que se hizo Baby Demoni en su lengua?

Resulta que Baby Demoni decidió modificarse la lengua en dos partes; procedimiento que produjo sensaciones por lo expuesto que quedó en un video viral.

En el clip, se ve explícitamente el momento en el que la legua de la influencer dejó de ser la misma; mientras que varios seguidores admiraron la decisión de la fallecida modelo, otros la criticaron de manera rotunda.

A continuación, el video viral del arriesgado procedimiento:

¿Qué reveló el mejor amigo de Baby Demoni tras su muerte?

Luego de que se confirmó que Baby Demoni murió, las declaraciones tomaron protagonismo. Por ejemplo, el mejor amigo de la influencer reveló que teme por su seguridad.

Según el joven, que en redes sociales aparece como 'La Fresa más Nea', Baby Demoni lo habría llamado y enviado un mensaje tras discutir con su pareja.

Al llegar al hospital, donde fue trasladada la influenciadora, se encontró con la pareja de su amiga y dijo que esta persona le habría pedido borrar los videos en los que lo señalaba por lo ocurrido. El joven se negó y ahora teme por su seguridad.