Los primeros habitantes que ingresaron de forma directa a cada temporada de La casa de los famosos Colombia

A lo largo de las temporadas, el Jefe de La casa de los famosos Colombia ha sorprendido a la audiencia con las decisiones que toma para elegir a los habitantes que ingresan de manera directa.

Sus elecciones no son al azar ni tomadas a la ligera: elige perfiles fuertes, con carácter, estrategia y la capacidad de competir al máximo dentro de la casa.

A continuación, recopilamos quiénes fueron los primeros confirmados en las temporadas 2024, 2025 y 2026.

¿Quiénes ingresaron de manera directa a La casa de los famosos Colombia 2024?

En la primera temporada del formato en Colombia, las dos primeras celebridades confirmadas fueron Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel, reconocidas figuras del entretenimiento nacional.

Martha Isabel Bolaños, la primera anunciada de su grupo, es una actriz con una amplia trayectoria en televisión desde su debut en 1997. Nacida el 28 de diciembre de 1973, la artista se consolidó como un ícono gracias a su recordado personaje de La Pupuchurra en la exitosa novela Yo soy Betty, la fea. Su presencia en el reality desde el principio generó conversación y expectativa.

Por su parte, Diana Ángel, la segunda confirmada, es una actriz y cantante recordada por su papel en la serie Francisco el matemático. Su carrera también incluye participaciones en producciones como Todos quieren con Marilyn y La hija del mariachi. Su ingreso directo reforzó el impacto del lanzamiento de la primera temporada.

¿Quiénes ingresaron de manera directa a La casa de los famosos Colombia 2025?

La segunda temporada inició con dos confirmaciones que llamaron profundamente la atención del público.

La primera de ellas fue Lady Tabares, una figura de gran reconocimiento en el país. Nacida en Medellín el 31 de mayo de 1982, es actriz, empresaria y escritora. Se hizo conocida por su protagónico en la película La vendedora de rosas, dirigida por Víctor Gaviria, una historia inspirada en su propia vida y que retrató las dificultades que enfrentó desde su niñez.

Su trayectoria continuó años después cuando su historia fue adaptada en la serie Lady, la vendedora de rosas, transmitida por el Canal RCN. Su confirmación como la primera habitante oficial de la edición 2025 marcó un inicio poderoso para la temporada.

La segunda confirmada fue Norma Nivia, actriz y modelo con una destacada carrera en producciones como Yo soy Betty, la fea y Chica Vampiro. Su ingreso generó interés entre los seguidores del formato, especialmente por la autenticidad que prometió mostrar en esta nueva etapa.

Durante su participación en el reality, inició una relación con Mateo Varela, conocido como Peluche, y hasta la fecha siguen juntos, convirtiéndose en una de las historias más recordadas de la temporada.

¿Quiénes son los dos primeros en ingresar de manera directa a La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez fue la primera confirmada por elección directa del Jefe para La casa de los famosos Colombia 2026. Participante de Protagonistas de Nuestra Tele (2012), su paso por realities continuó en 2023 cuando ingresó a Survivor, del cual se retiró pocas semanas después por motivos relacionados con su salud mental.

Tiene 36 años, es empresaria y creadora de contenido; además es madre de Samantha, su hija de un año. En la edición anterior apareció como aspirante en el primer grupo, aunque entonces no quedó seleccionada; en esta temporada, en cambio, el Jefe decidió su ingreso directo.

Campanita, cuyo nombre real es Franck Stiward Luna Valencia, es el segundo participante confirmado por elección del Jefe para la edición 2026. Es creador de contenido y bailarín de 22 años, oriundo de Cali, y en redes reúne más de 690.000 seguidores donde publica principalmente videos de baile y momentos de su vida.

En entrevistas ha dicho que su estrategia en el reality será “estar en todos lados como el río”, que su fortaleza es la autenticidad y que no tolera la prepotencia ni a quienes intentan pasar por encima de los demás.