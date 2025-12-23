Isabella Vargas, la hija de Karina García, divide opiniones con vestido de Navidad, ¿no se cubrió?

Isabella Vargas, la hija mayor de la influencer Karina García, está construyendo su imagen en redes sociales.

¿Qué ha pasado en redes sociales con Isabella Vargas?

La joven de 18 años, al parecer, quiere seguir los pasos de su mamá en lo que tiene que ver con el hecho de ser influenciadora y modelo.

Ha venido sorprendiendo la madurez con la que Isabella aparece en las plataformas digitales, pero a la vez la joven ha sido tachada por diversos motivos y uno de ellos son los atuendos que usa.

Isabella Vargas, hija de Karina García, es activa en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Con la pronta llegada de la Navidad, es común que las figuras públicas aprovechen la época de celebración para vestirse acorde a lo que representa esta fecha.

En ese sentido, la hija de Karina García se sumó a las mujeres en redes sociales que aparecieron con traje de Mamá Noel. Sin embargo, Vargas se puso un vestido diferente y eso generó posturas de todo tipo.

¿Cuál es el vestido de Navidad que usó Isabella Vargas?

Aparte del tradicional gorro navideño, la influencer lució un vestido de mamá Noel con un diseño diferente, pues no es largo y tiene aperturas.

"¿Qué le estás pidiendo al niño Dios?", escribió Isabella Vargas con un emoji de corazón rojo y un árbol de Navidad.

La mayoría halagó a la hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, pero otros no estuvieron de acuerdo con la forma de vestir de la joven.

Sea lo que sea, lo que sí se puede decir es que Isabella Vargas sigue creciendo en las plataformas de interacción social, pues en tan solo Instagram supera el millón de seguidores.

Isabella Vargas es la hija mayor de Karina García. La modelo paisa la tuvo muy joven y cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia 2025 reveló que su crianza no fue fácil, pues en ese entonces no tenía el reconocimiento con el que cuenta hoy en día.

No obstante, García siempre ha recalcado lo afortunada que se siente por tener a su hija y no soltarla pese a las adversidades que alguna vez vivieron juntas.