La Toxi costeña estalla y habría lanzado indirecta a Yina Calderón: “¿Cuál es tu problema?”

Se mantiene el supuesto alejamiento entre Yina Calderón y La Toxi costeña, así que se especula rivalidad de amigas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, La Toxi costeña
La Toxi costeña estalla y habría lanzado indirecta a Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

La amistad entre Yina Calderón y La Toxi costeña ha tenido a varios especulando, después de que la cantante apareció con personas con quienes la empresaria no simpatiza.

¿Cuál es la disputa que habría entre Yina Calderón y La Toxi costeña?

Cindy Ávila, nombre de pila de La Toxi costeña, estuvo con excompañeros de La casa de los famosos Colombia, entre ellos el influenciador Emiro Navarro, razón por la que comenzaron a cuestionar a Yina Calderón.

La empresaria de fajas estaba callada, hasta que de manera repentina contestó en una historia de Instagram que con ella las cosas son de color negro o blanco, pero no de color gris.

Lo anterior fue vinculado de inmediato a la Toxi costeña, de modo que no se sabe si las amigas se dejaron de hablar.

La Toxi costeña, Yina Calderón
La Toxi costeña habría reaccionado a sentencia de amistad de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Entretanto, en el mundo de las redes sociales nada se escapa, así que usuarios aseguraron que la cantante habría lanzado indirectas.

¿Cuál habría sido la indirecta de La Toxi costeña a Yina Calderón?

Aunque las palabras de la intérprete costeña parecen universales, para todos los que la tachan, varios lo relacionaron con Yina Calderón.

La Toxi costeña hizo una invitación a la felicidad y no criticar, también comentó que no hay razón alguna para que la molesten.

"¿Qué me criticas?, mi rostro espectacular, mi cuerpo divino... ¿Cuál es tu problema?, que soy figura pública, que soy conocida a nivel nacional, que tengo una canción que es un éxito y me da de comer hasta la fecha", dijo Cindy Ávila.

La Toxi costeña
La Toxi costeña aseguró que vive tranquila | Foto del Canal RCN.

De manera conjunta, la artista refutó que de pronto lo que le duele a varios es que quizá ella no tiene que ir a trabajar, mientras que, puntualizó que se levanta a las 10 de la mañana porque el colegio está pago, la casa está paga y la nevera está llena.

"Puedo darme el lujo de levantarme a las 10 de la mañana y que me tengan el desayuno ahí, relajada... Ese es tu problema, que yo puedo y tú no puedes, que yo me estoy exfoliando la cara mientras tú estás trabajando", señaló La Toxi costeña.

