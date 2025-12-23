Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol rompió el silencio sobre renuncia de Yina Calderón en el ring de boxeo, ¿la demandó?

WestCol arremetió contra Yina Calderón. Después de meses, se desahogó acerca de lo que piensa de la polémica empresaria.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, WestCol
WestCol rompió el silencio sobre renuncia de Yina Calderón en el ring de boxeo | Foto del Canal RCN y Arturo Holmes / AFP.

Después de un considerable tiempo desde que la empresaria Yina Calderón renunció a su enfrentamiento de boxeo contra Andrea Valdiri, el organizador del evento, WestCol, rompió el silencio.

¿Qué ocurrió en la renuncia de boxeo de Yina Calderón?

Yina Calderón y WestCol no se la llevan bien. Sin embargo, tuvieron acuerdos laborales para que la empresaria participara en el evento llamado Stream Fighters.

Durante semanas, la exprotagonista de novela estuvo haciendo todo tipo de algarabía porque se iba a enfrentar contra la bailarina barranquillera Andrea Valdiri.

Llegó el día, ambas influenciadores se subieron al ring. No bastó ni un minuto para que Yina Calderón desistiera. Esto despertó las reacciones negativas, puesto que muchos pagaron para ver en vivo en pleno coliseo el enfrentamiento.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Algunos dicen que a Yina le dio miedo de Valdiri | Foto del Canal RCN.

En ese momento, el streamer WestCol arremetió contra la polémica influenciadora, pero luego decidió no darle más foco. No obstante, en una reciente charla rompió el silencio y contó lo que sintió.

¿Qué reveló WestCol sobre la renuncia de Yina Calderón en el ring de boxeo?

En diálogo con la creadora de contenido Cami Pulgarín, el streamer se sinceró luego de que le preguntaron lo que piensa de Yina Calderón.

En palabras de WestCol, la que quedó mal fue la empresaria de fajas, después reveló si la demandó o no.

"A mí no me importó, se lo digo en serio. La verdad, se lo juro, a mí no me importó. Yo dije, la verdad, la que quedó como una mi3rda fue ella", aseguró WestCol.

WestCol
WestCol ha tenido un significativo cambio físico | Foto Tommaso Boddi / AFP.

¿WestCol demandó a Yina Calderón?

Después de esto, el joven antioqueño contó que si demandaba a Yina Calderón era por 50 millones de pesos colombianos, pero recalcó que el día del evento él acumuló dos millones de dólares; así que no necesitaba el dinero de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

"Aquí estamos trabajando honrado y bien, una persona que hace eso para mí no tiene respeto", añadió.

Incluso, el streamer recordó que él tuvo enfrentamientos de boxeo en los que quedó sin aliento, pero respondió como tenía que ser porque cualquiera puede perder, solo que hay formas de hacerlo.

"Perder así, por no tener valor, no tener honor, por tener miedo, eso no es", finiquitó.

