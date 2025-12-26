Aida Victoria Merlano enamoró con su hijo tras Navidad: le regaló un parque | VIDEO

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano enamoró con su hijo tras Navidad: le regaló un parque

Aida Victoria Merlano tuvo su primera Navidad con su hijo Emiliano. "Yo necesitaba ser mamá", confesó.

Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano enamoró con su hijo tras Navidad: le regaló un parque | Foto del Canal RCN y Freepik.

Una de las mujeres que se convirtió en mamá este 2025 es la influencer Aida Victoria Merlano. Después de dar a luz a su hijo Emiliano, la mujer de la costa ha dicho que era todo lo que necesitaba en su vida.

Aida Victoria Merlano pasó su primera Navidad con su bebé, quien ya tiene más de cuatro meses de nacido. La creadora de contenido, a diferencia de otras figuras públicas, decidió mostrar a su retoño en redes sociales, de modo que es común que abunden los contenidos del pequeño.

¿Cómo fue la primera Navidad de Aida Victoria Merlano junto a su hijo?

Para Navidad, Merlano subió la recopilación de varios videos junto a Emiliano y causó ternura, puesto que están en la tina disfrutando de un amoroso momento, entre otros aspectos.

"Feliz Navidad. Espero que ya exista alguien que se esté llevando lo mejor de ustedes. Nuestra primera Navidad juntos", se lee en la descripción del video.

Efectivamente, la influenciadora estuvo junto a su bebé en Navidad y es que, como si fuese poco, reveló el gran regalo que le dio a Emiliano: un parque.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano dice que no necesita de un hombre | Foto del Canal RCN.

En el clip se observan grandes cajas que luego la influenciadora mostró que era un parque para armar en casa, con rodadero y columpios. No hay duda de que la mujer costeña sigue adoptando su rol de cuidado. De hecho, escribió: "Yo necesitaba ser mamá".

Los internautas y seguidores de Aida Victoria Merlano reaccionaron al tierno video junto a su hijo, una usuaria detalló que la influenciadora está sanando su infancia con Emiliano, mientras que, catalogaron al niño como "perfecto".

 

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y su exesposo, Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano tuvo a Emiliano con el empresario Juan David Tejada. La relación terminó días después de que la influencer dio a luz, desatando una polémica que ha disminuido.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada
Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Sin embargo, la influenciadora no ha dudado en arremeter en contra de su exesposo, pues ha dicho que no le colabora económicamente y otros aspectos que mantienen viva la controversia.

Entretanto, no se sabe si Juan David Tejada estará con su hijo los últimos días de diciembre de 2025 o lo verá hasta el próximo año.

