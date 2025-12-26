Yina Calderón rompió el silencio sobre lo que ocurrió con su amistad con La Toxi costeña

Yina Calderón decidió romper el silencio y habló sobre la relación que tiene con Cindy Ávila, conocida como La Toxi costeña, luego de que se dijo que se habría quebrado su amistad.

¿Por qué dicen que se quebró la amistad de Yina Calderón y La Toxi costeña?

Yina Calderón y La Toxi costeña se conocieron este año 2025 en La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN, pero sus vínculos no son los mismos.

La Toxi costeña habría reaccionado a sentencia de amistad de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Mientras que la empresaria de fajas es de pocas amistades, la cantante tiene más personas a su lado y eso hizo que se especulara que iban a tener conflictos.

En efecto, hace días Cindy Ávila estuvo con Emiro Navarro y otros personajes públicos quienes no tienen tan buena relación con Yina Calderón, razón por la que se especuló que las dos amigas no estarían en buenos términos.

Pasaron los días y ninguna dio declaraciones, hasta hace poco que Yina Calderón, después de la Navidad, tomó la decisión de aclarar el vínculo que tiene con La Toxi costeña.

¿Qué reveló Yina Calderón sobre la relación que tiene con La Toxi costeña?

La polémica influenciadora compartió la captura de pantalla de la pregunta que le hicieron: "¿Estás bien con la tóxica?". Después, dio a conocer su postura.

La Toxi costeña estalla y habría lanzado indirecta a Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Contrario a lo que se estaba rumorando, las dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025 siguen siendo amigas. Aunque Calderón aceptó que le dan celos algunas acciones, remarcó que la cantante ha sido buena con ella y no hay motivo para que su relación se quiebre.

"Bebés, pues claro, superbién. A veces que a mí me dan los celos ahí de amiga, pero bien. Ella conmigo es muy amable, nunca habla mal de mí, no habla a mis espaldas. Siempre voy a ser amiga de La Toxi, voy a ver si voy a Cartagena y la visito ahorita, voy a saludarla más bien de feliz Navidad", reveló Yina Calderón.

En resumen, la amistad de las dos exparticipantes del reality del Canal RCN se mantiene y aunque puede que tengan sus diferencias, la empresaria destacó que no hablan mal entre ellas.