Laura Barjum reveló si se siente representada por Bad Bunny: "¡Nadie nos ha quitado esa libertad"

Laura Barjum abrió un debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde habló con franqueza sobre su postura frente a Bad Bunny y la idea de representación latina.

Sus palabras comenzaron con un reconocimiento al impacto global que ha alcanzado el artista puertorriqueño, especialmente tras su participación en uno de los eventos más comentados del año, el Super Bowl.

Artículos relacionados Jhonny Rivera “Horrible”, Jhonny Rivera contó una amarga experiencia que vivió en una cabalgata

¿Qué significa sentirse representado según Laura Barjum?

En su reflexión, Laura planteó una idea sencilla pero poderosa, la representación es una experiencia individual, explicó que puede admirar el éxito de un artista sin que necesariamente su estilo, letras o estética conecten con su identidad personal.

Subrayó que el concepto de “representación latina” es amplio y diverso, pues América Latina está compuesta por múltiples culturas, historias y formas de expresión, entonces pretender que una sola figura concentre todas esas identidades sería simplificar una realidad mucho más compleja.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba se siente traicionada por Juanse Laverde tras su nominación en La casa de los famosos Colombia

¿Es posible apoyar sin identificarse para Laura Barjum?

Laura Barjum insistió en que su postura no nace desde la crítica destructiva, de hecho, manifestó sentirse orgullosa de ver a artistas latinos alcanzar espacios que durante años parecían reservados para otros mercados.

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más influyentes a nivel global en la actualidad. (Foto Canal RCN)

Celebró que muchos músicos como es el caso de Bad Bunny, en algún momento fueron subestimados y hoy encabezan listas globales y se presentan ante audiencias masivas.

A esos artistas los llamó “hermanos latinos”, resaltando la resiliencia de quienes han tenido que abrirse camino en una industria competitiva y desde su perspectiva, apoyar el crecimiento de la comunidad artística latina no obliga a adoptar todos sus referentes como propios.

Artículos relacionados Cintia Cossio Cintia Cossio muestra su cambio físico tras 2 años de entrenamiento

¿Por qué para Laura Barjum el respeto es clave en el debate?

Laura señaló que cada persona tiene derecho a elegir qué música escuchar y con qué artistas conectar emocionalmente, del mismo modo, defendió la idea de que expresar una opinión distinta no debería convertirse en motivo de confrontación.

Laura Barjum lanza crítica sobre representación latina y Bad Bunny (Foto Canal RCN)

En su video pidió evitar la “mala energía” y las discusiones innecesarias, considera que se puede pensar diferente y, aun así, valorar los logros colectivos.

La intervención de Laura Barjum no solo generó comentarios a favor y en contra, sino que abrió un espacio para reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas de identidad en el entretenimiento.