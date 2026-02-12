Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura Barjum reveló si se siente representada por Bad Bunny: "¡Nadie nos ha quitado esa libertad"

Laura Barjum expresó que, aunque respeta su éxito, Bad Bunny no representa su visión de la cultura latina.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Laura Barjum dio su opinión sobre Bad Bunny y desató comentarios.
Laura Barjum dio su opinión sobre Bad Bunny y desató comentarios. Foto Canal RCN

Laura Barjum abrió un debate en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde habló con franqueza sobre su postura frente a Bad Bunny y la idea de representación latina.

Sus palabras comenzaron con un reconocimiento al impacto global que ha alcanzado el artista puertorriqueño, especialmente tras su participación en uno de los eventos más comentados del año, el Super Bowl.

Artículos relacionados

¿Qué significa sentirse representado según Laura Barjum?

En su reflexión, Laura planteó una idea sencilla pero poderosa, la representación es una experiencia individual, explicó que puede admirar el éxito de un artista sin que necesariamente su estilo, letras o estética conecten con su identidad personal.

 

Subrayó que el concepto de “representación latina” es amplio y diverso, pues América Latina está compuesta por múltiples culturas, historias y formas de expresión, entonces pretender que una sola figura concentre todas esas identidades sería simplificar una realidad mucho más compleja.

Artículos relacionados

¿Es posible apoyar sin identificarse para Laura Barjum?

Laura Barjum insistió en que su postura no nace desde la crítica destructiva, de hecho, manifestó sentirse orgullosa de ver a artistas latinos alcanzar espacios que durante años parecían reservados para otros mercados.

Laura Barjum hizo parte de MasterChef Celebrity.
Bad Bunny es uno de los artistas latinos más influyentes a nivel global en la actualidad. (Foto Canal RCN)

Celebró que muchos músicos como es el caso de Bad Bunny, en algún momento fueron subestimados y hoy encabezan listas globales y se presentan ante audiencias masivas.

A esos artistas los llamó “hermanos latinos”, resaltando la resiliencia de quienes han tenido que abrirse camino en una industria competitiva y desde su perspectiva, apoyar el crecimiento de la comunidad artística latina no obliga a adoptar todos sus referentes como propios.

Artículos relacionados

¿Por qué para Laura Barjum el respeto es clave en el debate?

Laura señaló que cada persona tiene derecho a elegir qué música escuchar y con qué artistas conectar emocionalmente, del mismo modo, defendió la idea de que expresar una opinión distinta no debería convertirse en motivo de confrontación.

Laura Barjum exreina de belleza
Laura Barjum lanza crítica sobre representación latina y Bad Bunny (Foto Canal RCN)

En su video pidió evitar la “mala energía” y las discusiones innecesarias, considera que se puede pensar diferente y, aun así, valorar los logros colectivos.

La intervención de Laura Barjum no solo generó comentarios a favor y en contra, sino que abrió un espacio para reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas de identidad en el entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Omar murillo responde a criticas sobre su orientacion Omar Murillo

Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

Omar Murillo reaccionó a la lluvia de críticas que ha recibido por sus fotos presumiendo su figura y su orientación.

Úrsula Corberó de La casa de papel sorprende con el nacimiento de su primer hijo Talento internacional

Reconocida actriz de La casa de papel sorprende con el nacimiento de su primer hijo

A través de redes sociales, Úrsula Corberó y Chino Darín se mostraron conmovidos al anunciar el nacimiento de Dante.

Jhonny Rivera habló de una amarga experiencia vivida en una cabalgata. Jhonny Rivera

“Horrible”, Jhonny Rivera contó una amarga experiencia que vivió en una cabalgata

Jhonny Rivera recordó el día en que se cayó de un caballo y contó la historia de lo que pasó.

Lo más superlike

Comparan a Mariana Zapata con actriz de Yo soy Betty, la fea Mariana Zapata

Mariana Zapata desata memes tras maquillaje de Beba y la comparan con Sandra de Yo soy Betty, la fea

Comparan a Mariana Zapata con Sandra de Yo soy Betty, la fea tras maquillaje que le hizo Beba en La casa de los famosos.

yeison jimenez tumba Yeison Jiménez

Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer Viral

Exfutbolista confiesa delicado estado de salud tras ser diagnosticado con cáncer

Ángela Aguilar compartió un tierno momento con Nodal mientras esperan su boda religiosa. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar comparte romántico momento con Christian Nodal antes de su boda

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones