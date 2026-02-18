Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd reaparece tras supuesta infidelidad a Manuela QM: WestCol dijo que le rompieron el corazón

Blessd aparece en redes con el corazón roto tras supuesta infidelidad a Manuela QM. Además, WestCol hizo desgarrada confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Con qué publicación reapareció Blessd tras supuesta infidelidad a Manuela QM? | Foto: Freepik y AFP: Mike Coppola

En los últimos días, el nombre de Blessd, quien se ha posicionado como uno de los artistas del género urbano más influyentes del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Así también, el nombre de Blessd se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras varios rumores de una supuesta infidelidad que tuvo con Manuela QM tras unos chats filtrados circulados en redes sociales.

Por esta razón, el cantante reapareció en sus redes sociales con un sorprendente anuncio acerca de un nuevo lanzamiento musical en el que se refleja que es una canción de desamor. Además, varios internautas asocian este lanzamiento con una supuesta ruptura con Manuela QM.

¿Qué dijo Blessd en su reciente publicación tras rumores de supuesta ruptura con Manuela QM?

Tras varios días en el que Blessd se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales por unas conversaciones filtradas en las que se refleja que tuvo una supuesta infidelidad con Manuela QM junto a otra mujer, el cantante reapareció en sus redes sociales en horas de la mañana de este 18 de febrero.

¿Cuál fue la publicación con la que reapareció Blessd en redes? | AFP: Dimitrios Kambouris

En la reciente publicación que compartió Blessd a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, se refleja que el influenciador está atravesando por un complicado momento a nivel emocional, pues en la descripción de la publicación agregó las siguientes palabras:

“Mañana 7:00 p.m. “E.M.H.D.M”, primer sencillo del álbum”, agregó Blessd.

Así también, se refleja en la descripción de la publicación que el cantante agregó un emoji con un corazón roto y estalló en contra de aquellos internautas que lo han criticado, expresando las siguientes palabras:

“Si van a comentar chimb#d#s, aguanten también que después las borran. Me aguanto yo y ustedes no. ¿Qué pasa pues?”, agregó Blessd.

¿Qué dijo WestCol al ver que Blessd está atravesando por una posible ruptura?

Tras la polémica en la que se encuentra Blessd por varios rumores circulados en redes sociales acerca de que le fue supuestamente infiel a Manuela QM, el streaming colombiano WestCol, aprovechó la oportunidad para comentar la reciente publicación de Blessd, expresando lo siguiente:

Esto le dijo WestCol a Blessd tras supuesta infidelidad a Manuela QM. | AFP: Arturo Holmes

“Cansado de que le partan el corazón a mi hermanito”, agregó WestCol. Posteriormente Blessd dijo: "juicio hermano porque el mejor hombre del mundo porque Blessd no es ejemplo de nada".

Aunque por el momento ni Blessd, ni Manuela QM han confirmado oficialmente la ruptura de su relación se evidencia que ha ocurrido un repentino distanciamiento entre ambos. Además, la influenciadora espera a su primer hijo con Blessd.

