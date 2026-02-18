Ryan Castro sorprendió al revelar su deseo de tener hijos: "unos cuatro o cinco"

El cantante colombiano Ryan Castro ha causado revuelo recientemente al hablar de sus planes familiares. En medio de una entrevista, el cantante llamó la atención en redes al revelar su deseo de tener un gran número de hijos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reapareció en redes recibiendo la cadena restaurada del artista

¿Cómo es la relación de Ryan Castro y J Balvin?

Ryan Castro y J Balvin mantienen una relación cercana dentro de la industria musical. Más allá de colaboraciones profesionales, los artistas han compartido momentos que reflejan confianza y respeto mutuo.

Ryan Castro revela detalles de su relación con J Balvin / (Foto de AFP)

En redes destacan que se trata de una de las amistades más sólidas y mediáticas del género urbano en Colombia. En varias ocasiones han afirmado que su vínculo ha trascendido lo profesional para convertirse en una relación de "hermandad".

La conexión entre ellos se ha visto fortalecida por la relación con el hijo de J Balvin, Río. Las interacciones genuinas que los fans han destacado en redes, han demostrado que el vínculo de estos artistas va más allá del trabajo musical.

Artículos relacionados La casa de los famosos Novio de Alexa Torrex reaccionó tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

¿Qué ha dicho Ryan Castro sobre Río, el hijo de J Balvin?

Ryan Castro mantiene una relación muy cercana con Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, al punto de ser apodado afectuosamente como el "Tío Ryan". En redes han protagonizado varios momentos que se han vuelto virales por la complicidad que poseen.

“Río es un niño muy bueno que me ha dado su cariño y todo lo que hacemos con él es genuino porque lo queremos mucho”.

Ryan Castro habla sobre Río, hijo de J Balvin / (Foto de AFP)

Con esta y otras declaraciones por el estilo, ha dejado claro que su relación con el pequeño se basa en el afecto. Sus videos virales en compañía del menor han provocado reacciones positivas de los internautas, quienes destacan la cercanía que Ryan mantiene con la familia de J Balvin.

Artículos relacionados Karina García Karina García sorprendió al revelar lo que piensa sobre las canciones de Kris R: “poesía”

¿Ryan Castro quiere tener hijos?

En medio de una entrevista, Castro sorprendió con un comentario que no pasó desapercibido entre sus fans. Entre risas, confesó que su relación con el hijo de Balvin era tan buena, que incluso se había antojado de tener un hijo. El periodista, sorprendido, repitió la palabra: “¿Uno?”. Ryan sonrió y aclaró con humor:

Uno no, más bien unos cuatro o cinco

El comentario, hecho a modo de broma, despertó risas y generó gran interés entre sus seguidores, quienes debaten acerca de cómo sería la futura familia de Ryan Castro y si realmente llegará a cumplir su deseo de tener varios hijos.