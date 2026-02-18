Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mujer vinculada con Blessd rompió el silencio y aclaró su supuesta relación: "si hablamos"

Ángela Valdivieso, la mujer con la que acusan a Blessd de infidelidad, habló sobre los rumores de una supuesta relación con el artista.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Blessd posa a su llegada antes de la ceremonia de entrega de premios del Balón de Oro 2025 de France Football en el Teatro du Chatelet.
Mujer relacionada con Blessd habló sobre la supuesta infidelidad. Foto | Franck Fife.

La supuesta infidelidad por parte de Blessdhacia Manuela QM sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues seguidores de la pareja se han mantenido al tanto de lo que ocurre entre ambos desde que empezaron a circular rumores de que su relación habría llegado a su fin.

¿Qué dijo la mujer con la que Blessd le habría sido infiel a Manuela QM?

A raíz del revuelo que ha generado este tema entre los fans del artista y seguidores de la joven creadora de contenido, en las últimas horas Ángela Valdivieso, la mujer con la que fue vinculada Blessd rompió el silencio y aclaró qué tipo de relación sostuvo con el cantante urbano.

"Hablé con él, pero no lo que se ha visto en redes, no fue nada del otro mundo como lo hacen ver", señaló Valdivieso a través de una trasmisión en vivo en la que despejó dudas sobre la situación.

Como era de esperarse, las declaraciones de Ángela no pasaron desapercibidas entre los usuarios, quien rápidamente se pronunciaron para dar a conocer su punto de vista frente a lo ocurrido.

"Ella es rarita", "Cansona, ya la vimos", "¿Y esa entumida por que habla así?", "No aclare que oscurece", "No coordinamos tienes como bastantes problemas bebé", "Y no pues que no lo conocía", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Blessd asiste a Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace
Mujer vinculada con Blessd rompió el silencio. Foto | Dimitrios Kambouris.

¿Blessd y Manuela terminaron su relación tras rumores de infidelidad?

Cabe señalar que todo empezó luego de que hace un par de días empezara a circular una grabación en la que se observa la supuesta conversación del intérprete con una mujer. Allí, quedó en evidencia que, presuntamente, el artista respondía constantemente las historias de la joven y al parecer buscaba concretar un encuentro.

Ante la filtración del video, internautas notaron que Manuela eliminó de su cuenta oficial de Instagram todas las publicaciones que tenía junto al 'Bendito', lo que aumentó aún más los rumores sobre su ruptura.

Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina en FTX Arena.
Ángela Valdivieso habló sobre su supuesta relación con Blessd. Foto | Rodrigo Varela.

No obstante, hasta este momento, ninguno de los dos ha confirmado el fin de su relación, por lo que muchos esperan conocer pronto qué pasará con su noviazgo.

