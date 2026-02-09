Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso se casará por tercera vez, así fue la romántica propuesta de matrimonio

El artista Luis Alfonso sorprendió a su esposa al pedirle matrimonio por tercera vez.

El cantante Luis Alfonso se casará por tercera vez con su esposa Luisa Fernanda Pulgarín Velásquez luego de haberla sorprendido con una nueva propuesta de matrimonio.

¿Cómo Luis Alfonso le propuso matrimonio a su esposa por tercera vez?

El artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más tres millones de seguidores, un video en el que se mostró muy feliz mostrando su nuevo compromiso con su esposa.

En la grabación, el cantante se mostró desde la cocina de su casa con guitarra en mano cantándole una canción con el estilo de humor que lo caracteriza.

“Hice una canción pensando en nuestro amor, porque sin tu amor yo no puedo vivir, pero con tu amor tampoco puedo vivir a veces. Ayer me preguntaron qué siento cuando te veo, yo les respondí al instante que ni yo mismo lo creo; algo tóxico, masivo, sin ti yo no me siento vivo. Mi amor tóxico, curativo”, interpretó.

Asimismo, agregó que queda comprobado que su lugar está a su lado; además le hizo entrega de una carta en la que decía "¿te quieres volver a casar conmigo?".

¿Cómo reaccionó Luisa Pulgarín tras la propuesta de matrimonio de Luis Alfonso?

La mujer se mostró sorpresiva y de inmediato lo besó, a lo que el cantante señaló que no tenía listo el anillo, pero pronto se lo iba a dar.

Tras su revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde los internautas los llenaron de felicitaciones y buenos deseos en esta renovación de votos tras su tercera boda.

Muchos señalaron que quizás el cantante decidió tomar esta decisión luego del lamentable fallecimiento de su amigo y colega Yeison Jiménez, destacando que quiere vivir la vida al máximo y darle lo mejor a sus seres queridos.

Por ahora, sus admiradores están a la expectativa de cómo pueda ser la boda y cuándo, pues esperan que pueda ser bastante excéntrica.

Mientras tanto, Luis Alfonso sigue disfrutando de su esposa, sus hijos y sus fanáticos, trabajando en nueva música, con la que espera seguir cautivando a todos a nivel nacional.

