Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Giovanny Ayala volvió a pronunciarse tras la desaparición de su hijo: “Espero verte pronto”

Giovanny Ayala volvió a pronunciarse acerca de la desaparición de su hijo, esperando su pronto regreso con una especial velatón.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Giovanny Ayala volvió a pronunciarse tras la desaparición de su hijo: “Espero verte pronto”
¿De qué se tratará la especial ceremonia que Giovanny Ayala hará por la desaparición de su hijo? | Foto: Canal RCN y Freepik

En los últimos días, miles de internautas han expresado su profunda preocupación tras la desaparición de uno de los hijos del cantante de música popular Giovanny Ayala.

Los hechos fueron confirmados el pasado 18 de noviembre cuando Miguel Ayala perdió la comunicación con sus allegados. Así también, se ha confirmado que desapareció junto a Nicolás Pantoja, su mánager.

Con base en esto, Giovanny ha recibido apoyo incondicional por parte de varias celebridades que hacen parte del entretenimiento y seguidores, quienes también harán parte de la velatón que realizará este miércoles 26 de noviembre por la liberación de su hijo y Nicolás.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre la ceremonia que le hará a Miguel Ayala y a su mánager, quienes están desaparecidos?

Por el momento, no se ha conocido algún detalle acerca de los rastros de Miguel Ayala, el hijo desaparecido del cantante en los últimos días, y de Nicolás.

Giovanny Ayala volvió a pronunciarse tras la desaparición de su hijo: “Espero verte pronto”
Esto dijo Giovanny Ayala por la velatón de su hijo. | Foto: Buen Día, Colombia

Sin embargo, Giovanny Ayala llevará a cabo una velatón este miércoles 26 de noviembre en el Parque Central de Villavicencio a las 6 p.m. para que todos sus seguidores lo apoyen para poder encontrar a su hijo desaparecido y al joven.

Además, el cantante rompió el silencio acerca del s3cu3str# de su hijo, expresando que en la velatón cantará con el corazón, manifestando su anhelo para que Miguel aparezca:

“La música no se s3cu#str#. La música es libertad. Hoy cantamos con un nudo en la garganta y el corazón abierto. Cantamos por Miguel Ayala, por su familia y por la esperanza de verlo regresar. Cada voz, cada nota y cada palabra hoy lleva un mismo deseo: que Miguel vuelva pronto a casa y también Nicolás Pantoja, quien comparte esta dura prueba y a quien abrazamos con la misma fe. Seguiremos cantando hasta que ambos regresen”, agregó el vocalista.

Artículos relacionados

¿Quién es y a qué se dedica Miguel Ayala, hijo desaparecido de Giovanny Ayala?

Es clave mencionar que Miguel Ayala también heredó la misma habilidad en el campo artístico que su padre, pues desde pequeño ha demostrado que es uno de sus principales talentos y mayores fuentes de inspiración.

Giovanny Ayala volvió a pronunciarse tras la desaparición de su hijo: “Espero verte pronto”
¿Quién es y a qué se dedica Miguel Ayala? | Foto: Freepik

Algunos de los éxitos musicales más conocidos de Miguel son los siguientes: ‘Llorar’ y ‘No te pido nada más’.

Por el momento, Giovanny, allegados y todos los seguidores de Miguel han manifestado su pronta aparición a través de las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de Pirlo causa revuelo por su tatuaje. Blessd

Mánager de Pirlo se tatúa a Blessd llorando y genera polémica en redes sociales

El mánager del Pirlo muestra su tatuaje sobre Blessd y genera controversia entre los seguidores de ambos artistas en redes.

Hija de Giovanny Ayala habló de la supuesta liberación de su hermano Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

Valentina Ayala se pronunció luego que salieran a la luz rumores sobre la supuesta liberación de su hermano Miguel Ayala y su mánager.

Andrea Valdiri sufrió un pequeño accidente durante los preparativos de su Navidad Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sufrió pequeño accidente durante los preparativos de su Navidad

Durante los preparativos de su Navidad, Andrea Valdiri sufrió un pequeño accidente inesperado.

Lo más superlike

Los actores de La Sustituta compartieron sus retos emocionales Producciones RCN

Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

Los actores de La Sustituta compartieron los retos emocionales y de interpretación que enfrentaron durante las grabaciones.

Juan Gabriel Viral

¿Es verdad que Juan Gabriel está vivo? La IA respondió que el cantante "volverá"

Greeicy dedicó reflexión Greeicy

Greeicy Rendón abrió su corazón tras sincera reflexión luego de difícil momento

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn