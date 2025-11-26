Giovanny Ayala volvió a pronunciarse tras la desaparición de su hijo: “Espero verte pronto”

En los últimos días, miles de internautas han expresado su profunda preocupación tras la desaparición de uno de los hijos del cantante de música popular Giovanny Ayala.

Los hechos fueron confirmados el pasado 18 de noviembre cuando Miguel Ayala perdió la comunicación con sus allegados. Así también, se ha confirmado que desapareció junto a Nicolás Pantoja, su mánager.

Con base en esto, Giovanny ha recibido apoyo incondicional por parte de varias celebridades que hacen parte del entretenimiento y seguidores, quienes también harán parte de la velatón que realizará este miércoles 26 de noviembre por la liberación de su hijo y Nicolás.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Reconocida vidente hizo angustiante predicción sobre Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre la ceremonia que le hará a Miguel Ayala y a su mánager, quienes están desaparecidos?

Por el momento, no se ha conocido algún detalle acerca de los rastros de Miguel Ayala, el hijo desaparecido del cantante en los últimos días, y de Nicolás.

Esto dijo Giovanny Ayala por la velatón de su hijo. | Foto: Buen Día, Colombia

Sin embargo, Giovanny Ayala llevará a cabo una velatón este miércoles 26 de noviembre en el Parque Central de Villavicencio a las 6 p.m. para que todos sus seguidores lo apoyen para poder encontrar a su hijo desaparecido y al joven.

Además, el cantante rompió el silencio acerca del s3cu3str# de su hijo, expresando que en la velatón cantará con el corazón, manifestando su anhelo para que Miguel aparezca:

“La música no se s3cu#str#. La música es libertad. Hoy cantamos con un nudo en la garganta y el corazón abierto. Cantamos por Miguel Ayala, por su familia y por la esperanza de verlo regresar. Cada voz, cada nota y cada palabra hoy lleva un mismo deseo: que Miguel vuelva pronto a casa y también Nicolás Pantoja, quien comparte esta dura prueba y a quien abrazamos con la misma fe. Seguiremos cantando hasta que ambos regresen”, agregó el vocalista.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Duelo en la música popular! Falleció cantante luego de realizarse un procedimiento médico

¿Quién es y a qué se dedica Miguel Ayala, hijo desaparecido de Giovanny Ayala?

Es clave mencionar que Miguel Ayala también heredó la misma habilidad en el campo artístico que su padre, pues desde pequeño ha demostrado que es uno de sus principales talentos y mayores fuentes de inspiración.

¿Quién es y a qué se dedica Miguel Ayala? | Foto: Freepik

Algunos de los éxitos musicales más conocidos de Miguel son los siguientes: ‘Llorar’ y ‘No te pido nada más’.

Por el momento, Giovanny, allegados y todos los seguidores de Miguel han manifestado su pronta aparición a través de las redes sociales.