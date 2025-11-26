Violeta Bergonzi mostró el lujoso regalo que recibió tras ganar MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025 en la noche del 25 de noviembre tras más de cinco meses de competencia al más alto nivel.

¿Cuál fue el regalo que recibió Violeta Bergonzi tras MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi logró superar en la prueba final a sus compañeras Valentina Taguado, Carolina Sabino y Alejandra Ávila en una prueba que les tocó hacer entrada, plato fuerte y postre.

La presentadora fue la elegida por Belén, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch para levantar el ansiado trofeo de la temporada y llevarse el millonario botín para su casa.

Pero estos no fueron los únicos premios que se llevó Violeta Bergonzi tras la final de MasterChef Celebrity, ya que se llevó un costoso juego de ollas y utensilios para su casa.

Violeta Bergonzi reveló el premio que recibió tras MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi tras recibir el lujoso set de cocina tras MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi compartió a través de sus redes sociales el premio que le llegó a su casa tras su victoria en MasterChef Celebrity.

La presentadora compartió un video en el que se mostró destapando un set de ollas que recibió por ser la ganadora de la competencia de cocina.

Acabo de llegar a la casa a destapar mis ollas, les voy a mostrar por encima de todo lo que consta, ollas, sartenes, accesorios, licuadora, de todo,

La periodista se mostró feliz por este lujoso regalo, el cual aseguró llevaba soñando desde hace varios años y que ahora recibía por su triunfo en MasterChef.

Yo me soñaba con estas ollas y miren esto tan hermoso que estamos estrenando.

Violeta aseguró que iba a estrenar este juego de ollas con una de sus preparaciones favoritas, un sancocho, para sorprender a todos sus familiares: "Vamos a hacer un sancocho".

¿Cuánto dinero se ganó Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi logró llevarse una cuantiosa suma de dinero tras su triunfo en MasterChef Celebrity, la presentadora ganó 200 millones de pesos colombianos.

La presentadora contó en Buen día, Colombia que aún no sabe en qué se gastará el premio, pero dejó claro que seguirá preparándose y descubriendo el tema de la gastronomía. Asimismo, aseguró que retomará algunos proyectos personales.