Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao: “simplemente espectacular”

En su cuenta oficial de Instagram con casi 10 millones de seguidores, la reconocida y bella bailarina y creadora de contenido digital barranquillera, Andrea Valdiri, reveló varias interesantes fotos de lo que están siendo sus vacaciones en la exótica isla Curazao junto a su novio Daniel Sepúlveda.

¿Cuáles son las fotos de Andrea Valdiri en Curazao que tanto han encantado?

Rodeada de sol, arena, palmeras, brisa y mar, Andrea no decepcionó con sus fotos en traje de playa, pues sabemos que ella es bellísima y que sabe perfectamente cómo cautivar con sus poses y transmitir lo mucho que está disfrutando del lugar y esos días.

Y es que la mujer se mostró con al menos dos trajes de playa diferentes, que resaltan bastante bien cada una de sus cualidades, y otros vestidos un poco más elegantes para otro tipo de ocasiones que no están enmarcadas en la playa y el mar.

Uno de los trajes, de color verde oscuro, era un poco más sobrio y con detalles dorados, pero Valdiri no dudó en lucir un traje mucho más llamativo, de color fucsia, armado con muchas conchas de diferentes tamaños y combinado con unos lentes de sol del mismo color de las prendas.

Andrea Valdiri derretió corazones mostrando un tierno momento con su pareja. (Foto: Canal RCN)

¿Qué otras postales compartió Andrea Valdiri de sus vacaciones?

Las fotos de Andrea posando en diferentes lugares y con diferentes looks no fueron lo único que llamó la atención del post, sino también otras imágenes como la de una bebida azul con la que brindó con su pareja y justamente una foto de Daniel disfrutando de un yate en el mar con ropa fresca.

La fotos de los lugares que ha visitado no han pasado desapercibidas, pues Andrea reveló que no solo está visitando la isla para broncearse y disfrutar de la playa, sino también para conocer sus lugares más emblemáticos y turísticos. Además, reveló una foto propia del pueblo que resalta por las coloridas casas y la soledad, que se podría sentir como paz, que se ve.

En los comentarios de su post, los seguidores de Andrea Valdiri no dudaron en exaltar por lo hermosa y feliz que se ve. Además, algunos la defendieron de los malos comentarios que ha recibido por su relación y le desearon un amor lindo y duradero, ya que recuerdan que no ha sido tan afortunada en ese aspecto de su vida.