Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao: “simplemente espectacular”

Andrea Valdiri no solo enamoró a sus fans con su belleza y la de su figura, sino también con la de los paisajes en los que posó.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao de vacaciones con su novio, Daniel Sepúlveda.
Andrea Valdiri encanta con sus fotos en Curazao de vacaciones con su novio.

En su cuenta oficial de Instagram con casi 10 millones de seguidores, la reconocida y bella bailarina y creadora de contenido digital barranquillera, Andrea Valdiri, reveló varias interesantes fotos de lo que están siendo sus vacaciones en la exótica isla Curazao junto a su novio Daniel Sepúlveda.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fotos de Andrea Valdiri en Curazao que tanto han encantado?

Rodeada de sol, arena, palmeras, brisa y mar, Andrea no decepcionó con sus fotos en traje de playa, pues sabemos que ella es bellísima y que sabe perfectamente cómo cautivar con sus poses y transmitir lo mucho que está disfrutando del lugar y esos días.

Y es que la mujer se mostró con al menos dos trajes de playa diferentes, que resaltan bastante bien cada una de sus cualidades, y otros vestidos un poco más elegantes para otro tipo de ocasiones que no están enmarcadas en la playa y el mar.

Uno de los trajes, de color verde oscuro, era un poco más sobrio y con detalles dorados, pero Valdiri no dudó en lucir un traje mucho más llamativo, de color fucsia, armado con muchas conchas de diferentes tamaños y combinado con unos lentes de sol del mismo color de las prendas.

El romántico momento de Andrea Valdiri y su novio Juan David Sepúlveda
Andrea Valdiri derretió corazones mostrando un tierno momento con su pareja. (Foto: Canal RCN)

¿Qué otras postales compartió Andrea Valdiri de sus vacaciones?

Las fotos de Andrea posando en diferentes lugares y con diferentes looks no fueron lo único que llamó la atención del post, sino también otras imágenes como la de una bebida azul con la que brindó con su pareja y justamente una foto de Daniel disfrutando de un yate en el mar con ropa fresca.

La fotos de los lugares que ha visitado no han pasado desapercibidas, pues Andrea reveló que no solo está visitando la isla para broncearse y disfrutar de la playa, sino también para conocer sus lugares más emblemáticos y turísticos. Además, reveló una foto propia del pueblo que resalta por las coloridas casas y la soledad, que se podría sentir como paz, que se ve.

Artículos relacionados

En los comentarios de su post, los seguidores de Andrea Valdiri no dudaron en exaltar por lo hermosa y feliz que se ve. Además, algunos la defendieron de los malos comentarios que ha recibido por su relación y le desearon un amor lindo y duradero, ya que recuerdan que no ha sido tan afortunada en ese aspecto de su vida.

Andrea Valdiri debuta como actriz.
Andrea Valdiri causa revuelo en redes al anunciar su debut como actriz. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Perry oficializó su romance con Justin Trudeau con una publicación en redes. Talento internacional

Katy Perry confirmó su romance con Justin Trudeau: así lo presumió

Katy Perry compartió su primera publicación con su nueva pareja, Justin Trudeau, y sus fans quedaron encantados.

Maía Talento nacional

Maía ilumina el Día de las Velitas cantando un clásico navideño que enamoró a sus seguidores

La cantante Maía dio la bienvenida a la Navidad y el día de las Velitas con una interpretación que desató elogios por su voz y talento.

La Jesuu habla de maternidad y sorprende con la cantidad de hijos que quiere La Jesuu

La Jesuu recibe lluvia de halagos tras lucir un traje rojo

La creadora de contenido Valentina Ruiz sorprendió con un atuendo muy decembrino.

Lo más superlike

Día de las Velitas en Colombia Talento nacional

Colombia enciende la tradición con el Día de las Velitas, este es su verdadero origen

Cada 7 de diciembre, millones de colombianos iluminan calles y hogares con velas y faroles, una costumbre que une fe, familia y cultura.

Rafael Ithier, fundador, pianista y director Talento internacional

Murió Rafael Ithier: esta es la promesa que no alcanzó a cumplir en Bogotá

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?