Daniella Álvarez compartió impactantes fotos de la extremidad que perdió: "son muy sensibles"

La modelo Daniella Álvarez acompañó las fotografías junto a una conmovedora reflexión en la que dio su testimonio sobre este doloroso momento.

Laura Camila Ibarra
Daniella Alvarez asiste al Victoria's Secret Fashion Show 2025 el 15 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Daniella Álvarez compartió impactantes fotos de la extremidad que perdió. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Daniella Alvarez impactó en redes sociales tras compartir impresionantes fotos que nunca antes había revelado en redes sociales y en donde hizo una emotiva reflexión sobre lo que fue perder una de sus extremidades años atrás.

¿Cuáles son las impactantes fotos que compartió Daniela Álvarez antes de que perdiera su pierna?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exreina de belleza acumula millones de seguidores, sorprendió con una publicación en donde mostró un carrusel de fotografías con las que recordó el momento más difícil de su vida.

"Estas fotos de mi pierna fueron seis días después de mi primera c1rugía en la que hubo complicaciones médicas. La gangrena se fue poniendo cada vez peor, pero son fotos muy sensibles para mostrarlas por aquí", escribió la modelo en las descripción del post que rápidamente desató miles de reacciones.

En las inquietantes imágenes, se puede apreciar de cerca cómo la extremidad, que más tarde tuvo que ser 4mputada, sufrió varias aberturas durante esa primera intervención, además de notarse el evidente cambio físico de esta zona del cuerpo que poco a poco fue transformándose hasta tomar unos tonos rojizos.

Daniella Alvarez presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris Walk Your Worth en el marco de la Semana de la Moda de París.
Daniella Álvarez compartió conmovedora reflexión sobre el momento más doloroso de su vida. Foto | JULIEN DE ROSA.

¿Qué dijo Daniella Álvarez sobre la dolorosa pérdida de una sus extremidades?

Las instantáneas en donde quedó el registro de lo que fue este momento, fueron acompañadas de un conmovedor mensaje en el que quiso compartir una reflexión con sus seguidores a pocos días de terminarse el año dirigida hacia todas aquellas personas que están atravesando un momento de dificultad en fechas como estas.

Daniella Alvarez presenta una creación para el desfile de L'Oréal Paris Walk Your Worth en el marco de la Semana de la Moda de París.
Daniella Álvarez compartió fotografías nunca antes vistas de su pierna. Foto | JULIEN DE ROSA.

"Muchos de estos sentimientos los viví en carne propia. Yo solo puedo decir que para superarlos, los viví, los sentí, lloré hasta sentir que no quedaban más lágrimas por sacar, y me agarré y abracé fuertemente de quienes me rodeaban", señaló Daniella.

¿Qué le pasó a Daniella Álvarez?

Frente a las realidades que hoy viven muchas personas en el mundo, la empresaria no perdió la oportunidad para alzar su voz y enviar un mensaje de aliento, pues desde su vivencia los invitó a que no se rindan y les recordó que no están solos.

