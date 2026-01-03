Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Este sería el salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich en pesos colombianos

Luis Díaz sigue brillando en Europa y su salario en el Bayern Múnich sorprende al conocerse cuánto gana por hora y segundo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luis Díaz no solo rinde en la cancha, también justifica cada peso de su millonario salario. Foto AFP/Chris Coduto

Luis Díaz continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo, no solo por su rendimiento dentro del campo, sino también por el impacto económico que representa su carrera.

¿Por qué el Bayern Múnich respalda el alto salario de Luis Díaz?

El fichaje de Luis Díaz fue una apuesta fuerte desde el inicio, pues el club alemán desembolsó una cifra superior a los 70 millones de euros convencido de su talento, su disciplina y su capacidad para marcar diferencias en partidos de alto nivel.

En lo que va de la temporada, el colombiano ha sumado más de 20 partidos entre Bundesliga, Copa local, Supercopa y Champions League, con cifras destacadas en goles y asistencias.

¿Cómo se traduce el salario de Luis Díaz a pesos colombianos?

El Bayern Múnich paga a Luis Díaz cerca de 14 millones de euros por temporada, una cifra que, llevada a pesos colombianos, supera los 64 mil millones anuales, más allá del impacto que genera el número total, el ejercicio que más sorprende es dividir ese ingreso en lapsos de tiempo.

Luis Díaz observa mientras calienta antes del partido de fútbol de la primera jornada de la primera ronda de la UEFA Champions League.
Luis Díaz no solo rinde en la cancha, también justifica cada peso de su millonario salario. Foto | PIERO CRUCIATTI.

En términos prácticos, Luis Díaz necesita apenas unos minutos para igualar lo que en Colombia representa un salario mínimo mensual, durante lo que dura un partido de fútbol, su ingreso supera los diez millones de pesos.

E incluso en acciones tan simples y breves como un parpadeo, el valor económico de su contrato refleja la magnitud del fútbol de élite en Europa.

¿Qué significa este momento para la carrera de Luis Díaz rumbo al Mundial 2026?

El excelente presente de Luis Díaz no es casualidad, su continuidad, estado físico y regularidad lo proyectan como uno de los referentes de la Selección Colombia para los próximos años.

Luis Díaz será inmortalizado en su tierra
Mientras descansa en la Costa, Luis Díaz sigue facturando millones por minuto en Alemania. (Foto Winslow Townson / AFP)

Más allá de las cifras, el salario de Luis Díaz simboliza reconocimiento, confianza y responsabilidad, no es solo cuánto gana, sino por qué lo gana, el colombiano ha demostrado que está a la altura de la exigencia, que no se esconde y que entiende el peso de vestir la camiseta de uno de los clubes más grandes del planeta.

