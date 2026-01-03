Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro habla sin miedo sobre ser mamá y no depender de una pareja

Lina Tejeiro volvió a hablar de su deseo de ser mamá, dejando claro que no necesita de una pareja para cumplir este sueño personal.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lina Tejeiro volvió a hablar de su deseo de ser mamá.
Lina Tejeiro volvió a hablar de su deseo de ser mamá. Foto Canal RCN

Lina Tejeiro volvió a poner sobre la mesa un tema que, aunque profundamente personal, conecta con miles de mujeres, su deseo de convertirse en madre bajo sus propios términos.

Su postura ha generado conversación, apoyo y también críticas, pero ella ha sido clara en algo, la maternidad no necesariamente debe estar condicionada a la presencia de una pareja.

Artículos relacionados

¿Por qué Lina Tejeiro quiere ser mamá sin depender de una pareja?

La actriz ha compartido que su anhelo de ser madre es profundo y no quiere que el paso del tiempo la lleve a renunciar a ese sueño.

En medio de los cuestionamientos que ha recibido, ha planteado una reflexión que muchas mujeres comparten en silencio, tener una pareja no es garantía absoluta de estabilidad, acompañamiento o permanencia.

 

Desde esa perspectiva, Lina defiende la idea de que una mujer puede construir una familia desde el amor y la responsabilidad, aun si decide hacerlo sola.

Artículos relacionados

¿Qué miedos y dudas reconoce Lina Tejeiro frente a la maternidad?

Aunque su deseo es firme, Lina no idealiza la maternidad, al contrario, ha reconocido que siente temor frente a la magnitud del compromiso.

El emotivo momento del otro perro de Lina Tejeiro tras la pérdida de Romeo
Lina Tejeiro enfrenta críticas y miedos, pero mantiene firme su sueño de convertirse en mamá.(Foto: Canal RCN)

Ser responsable de otra vida, educar, acompañar y sostener emocionalmente a un hijo es una tarea que no toma a la ligera, y ver a amigas cercanas atravesar la experiencia, como otras figuras públicas que ya son madres, despierta en ella una mezcla de ternura, ilusión y respeto por lo que implica ese rol.

Artículos relacionados

¿Qué caminos contempla Lina Tejeiro para cumplir su sueño de ser madre?

Lejos de una única opción, Lina ha explorado diversas alternativas, entre ellas, ha considerado procesos médicos como la preservación de óvulos, una decisión que representa tranquilidad y tiempo para seguir reflexionando sin cerrar puertas.

Vibiana, mamá de Lina Tejeiro enfrenta críticas por dejarse crecer las canas
Ser mamá sin depender de una pareja: la postura clara y honesta de Lina Tejeiro. (Foto: Canal RCN)

También ha manifestado apertura a métodos como la inseminación asistida o la adopción, entendiendo que la maternidad puede tomar muchas formas.

Lo más importante para ella es no renunciar a su identidad ni a su proyecto de vida. Su carrera sigue siendo una prioridad, pero no un obstáculo.

La conversación que Lina Tejeiro ha abierto va más allá de su historia personal. Su postura visibiliza una realidad contemporánea, muchas mujeres están redefiniendo la maternidad desde la autonomía, el amor propio y la responsabilidad consciente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio mostró a sus seguidores la doble exacta de Yina Calderón Yeferson Cossio

Yeferson Cossio descubrió a la doble exacta de Yina Calderón y así lo dejó ver a sus seguidores

Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al mostrarles a la doble exacta de Yina Calderón, causando risas y curiosidad entre sus fans.

Luis Díaz

Este sería el salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich en pesos colombianos

Luis Díaz sigue brillando en Europa y su salario en el Bayern Múnich sorprende al conocerse cuánto gana por hora y segundo.

Actriz que interpretó a Lucia Arjona se habría separado. Talento nacional

¿Se apagó la llama? Actriz de Diomedes habría terminado su matrimonio tras 15 años de unión

La recordada actriz de la telenovela Diomedes enfrenta rumores de separación tras más de 15 años de matrimonio.

Lo más superlike

Una imagen bastó para desatar comentarios y especulaciones alrededor de Daddy Yankee. Daddy Yankee

Daddy Yankee aclara quién es la mujer con la que apareció abrazado en redes

Daddy Yankee sorprendió al publicar una foto abrazado con una mujer, despertando especulaciones que luego fueron aclaradas.

Murió el bebé de Fernanda Moreno, reconocida por participar en Acapulco Shore Talento internacional

Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

La casa de los famosos

Campanita revela qué es lo que más le preocupa antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3

Falleció el presentador de Lo Sé Todo Puerto Rico, Pedro Juan Figueroa Talento internacional

Murió reconocido presentador de TV de programa de chismes: "dejas un vacío inmenso"

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?